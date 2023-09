"In Kreuzberg bin ich verwurzelt. Da ist wenig Stolz und viel Liebe" – Eine Radtour mit Jella Haase durch Westberlin

Best of 2022

von David Baum Sie war Chantal, dann brillierte sie als Stasi-Killerin auf Abwegen. Für ihre Rolle in "Kleo" hat Jella Haase nun den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Lesen Sie hier unser Porträt der Schauspielerin aus dem Jahr 2022.

Am Ende dieser wilden Tour wird die Schauspielerin behaupten, der stern-Reporter sei ein sagenhafter Rowdy und ungehobelter Verkehrsteilnehmer – was natürlich stark übertrieben ist. Aber alles der Reihe nach.

Mittagszeit in Berlin, die irre Hitze der vergangenen Tage hat glücklicherweise etwas nachgelassen. Jella Haase kommt in das Büro ihrer PR-Agentin gelaufen, einen ehemaligen italienischen Feinkostladen. Eben ist ein Kurier da gewesen und hat ein Paket der Deutschen Filmakademie geliefert. Der Inhalt wurde sehnlichst erwartet. Im Schneidersitz reißt Haase das Packpapier herunter und hält sie endlich wieder in Händen: ihre Lola.