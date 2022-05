Verrückter Hutmacher, Pirat und Betrüger: Johnny Depp hat in seiner Karriere schon so einige Rollen verkörpert. Bevor er durch den Rosenkrieg mit Ex-Frau Amber Heard in den Schlagzeilen landete, war er vor allem als erfolgreicher Schauspieler bekannt.

Am berühmtesten ist vielleicht seine Rolle Captain Jack Sparrow in den "Fluch der Karibik"-Teilen. Fünf gibt es inzwischen davon. Alles begann damit, dass die verfluchten Piraten von Captain Barbossa das Schiff von Captain Jack Sparrow stehlen, die Black Pearl. Zusammen mit dem Schmied Will Turner nimmt er die Verfolgung auf. Doch ahnen beide nicht, welcher Fluch auf den Piraten lastet.

Johnny Depp ist auch als verrückter Hutmacher bekannt, dem Alice auf ihrer Reise durch das Wunderland begegnet. Eine fantasievolle Figur spielt er auch in "Edward mit den Scherenhänden", wo er von einem einsamen Zauberer erschaffen wird, der in einem Schloss lebt. Bekannt ist er auch für seine exzentrische Interpretation von Willy Wonka, dem Besitzer einer geheimnisvollen Schokoladenfabrik. Wonka lädt fünf zufällig ausgewählte Kinder zu sich ein, um ihnen die Produktion zu zeigen.

Ernsthafter ist hingegen Depps Rolle in "Gilbert Grape: Irgendwo in Iowa". Dort kümmert er sich um um seinen geistig beeinträchtigten Bruder Arnie. Viel mehr ist in der verschlafenen Ortschaft nicht los. Doch dann tritt die interessante und abenteuerlustige Becky in Gilberts Leben. Und nichts ist mehr wie vorher.

Johnny Depp spielt außerdem in "Mord im Orientexpress" mit, der Verfilmung des gleichnamigen Werkes von Agatha Christie. Dabei mimt er den betrügerischen Kunsthändler Edward Ratchett, der ermordet aufgefunden wird.