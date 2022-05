von Gerrit-Freya Klebe Seit 25 Jahren ist David Nathan der deutsche Synchronsprecher von Johnny Depp. Im Interview mit dem stern verrät er, was er über den aktuell laufenden Prozess denkt und ob er ihn auch in Zukunft weiter synchronisieren wird.

Seit inzwischen 25 Jahren ist David Nathan die deutsche Synchronstimme von Johnny Depp. Bis auf wenige Ausnahmen hat er alle Filme von Depps Karriere gesprochen. Ironischerweise war ein Film nicht dabei: "The Rum Diary", der Film, bei sich Amber Heard und Johnny Depp kennen und vermutlich auch lieben lernten. Aktuell stehen die beiden Hollywood-Stars in Virginia vor Gericht und verklagen sich gegenseitig auf Verleumdung. Im Interview mit dem stern verrät David Nathan, was er über den aktuell laufenden Prozess denkt und ob er Johnny Depp auch in Zukunft weiter synchronisieren wird.

Herr Nathan, Sie sind inzwischen seit 25 Jahren die Synchronstimme von Johnny Depp. Haben Sie geglaubt, dass er so ein großer Star werden würde?

Es war nicht abzusehen, dass er mal so durchstarten würde, wirklich so raketenmäßig. Damit habe ich nicht gerechnet, und er wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe schon direkt am Anfang gesehen, dass Johnny Depp etwas Besonderes ist. Nach der ersten Kooperation mit Tim Burton war ich mir aber ziemlich sicher, dass er ein Superstar wird.

Wie würden Sie seine Entwicklung in den letzten 25 Jahren beschreiben?

In den letzten 25 Jahren ist er älter geworden. Und ich auch. (lacht) Wenn ein neuer Film mit ihm kommt, dann schaue ich mir den erst einmal an, bevor ich ihn synchronisiere. Und meistens denke ich: Wow, der sieht ganz anders aus: Mal ist er ein verrückter Hutmacher, dann wieder ein wortkarger Verbrecher wie in "The Black Mask". Aber natürlich sehe ich ihm auch ein bisschen an, wie es ihm privat gerade geht. Mal sieht er aufgeschwemmter aus, vermutlich weil er in letzter Zeit mehr Alkohol konsumiert hat. Er führt ein ziemliches Rock’N’Roll-Leben. Und ich bin froh, dass er noch lebt.

Haben Sie Johnny Depp schon einmal persönlich getroffen?

Ich war mit meiner Frau auf der Premiere von "The Tourist". Aber wir sind nicht näher als zehn Meter an ihn herankommen, er war von einer Traube aus Bodyguards umringt. Er hat dann aber meiner Frau gewunken. Bei der Arbeit bin ich ihm nie begegnet. Ich hätte gerne mal mit ihm einen Whisky an der Bar getrunken. Aus Erfahrung mit anderen Schauspielern weiß ich aber, dass diese Begegnungen auch leicht peinlich sein können. Die Schauspieler sitzen dann da und hören sich selbst mit fremder Stimme: This is your German voice. Aber meine Frau war Johnny Depp-Fan, schon bevor wir uns kennenlernten.

Aktuell steht er im Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard. Glauben Sie, dass seine Karriere dadurch beendet sein wird?

Ich interessiere mich nicht wirklich für Klatsch und Tratsch aus Hollywood. Aber ich glaube nicht, dass seine Karriere beendet sein wird. Vielleicht wird er in Zukunft nicht mehr in Disney-Produktionen wie "Fluch der Karibik" zu sehen sein. Aber seine kleinen Filme aus dem Arthouse-Bereich mochte ich bisher bei ihm eh fast am liebsten. Die, die nicht die große mediale Aufmerksamkeit bekommen. Aktuell spreche ich ihn wieder in einem Arthouse-Film, in dem er einen Fotografen in Japan mimt.

Ich habe bei ihm beobachtet, dass er immer wieder Phasen hat. Er geht inzwischen auf die 60 zu. Vielleicht kommt Tarantino, wenn Depp 70 wird, und gräbt ihn wieder aus. Da wäre er nicht der erste, dem das passiert. Das habe ich so im Gefühl. Brauchen werden sie Johnny Depp aber immer. Seine Spielweise ist einzigartig. Er ist eine Marke geworden und er wird besondere Rollen immer auf besondere Art ausfüllen. Junge Schauspieler kann ich teilweise gar nicht auseinanderhalten. Um ihn mache ich mir keine Sorgen.

Verfolgen Sie auch den aktuell laufenden Prozess?

Ich habe mir mal eine halbe Stunde bei Youtube angesehen. Die Gerichtsverhandlung kommt mir vor wie ein Film. Ich denke: Die spielen das doch nur. Aber ich bin es auch gewohnt, Johnny Depp immer in Rollen zu sehen. Ich hätte aber Lust, die Gerichtsverhandlung zu synchronisieren. Wenn dafür mal jemand Geld hat, wäre ich dabei. Ironischerweise war auch "The Rum Diary", also der Film, bei dem sich Depp und Heard kennengelernt haben, einer der ganz wenigen aus seiner Karriere, die ich nicht gesprochen habe. Ich werde mir den Prozess auch nicht weiter ansehen, ich möchte ihn in Zukunft davon unbelastet synchronisieren.

Sie werden also auch in Zukunft Filme von Johnny Depp synchronisieren?

Ich werde mich nicht von ihm distanzieren. Wäre er bekennender Nazi, dann wäre das wohl etwas anderes. Wir wissen nicht, was weiter passiert ist. Wenn es nach Anschuldigungen und Vergehen ginge, würden wahrscheinlich nur noch wenige Schauspieler synchronisiert werden. Er ist eine Figur, der ich mich verbunden fühle, ich will ihn nur ungern aufgeben.