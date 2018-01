Eine einzige Folge in der Kult-Serie begründete seinen Ruhm: Der frühere Kinderstar Jon Paul Steuer ist im Alter von nur 33 Jahren in Portland, Oregon gestorben. Steuer spielte 1990 in der Science-Fiction-Serie "Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert" in der Episode "Tödliche Nachfolge" den Klingonen-Jungen Alexander Rozhenko.



Es sollte der Auftakt zu zahlreichen weiteren Einsätzen sein. Doch der Schauspieler Jonathan Frakes, der in der Serie den Commander William Thomas Riker spielt, hielt den Jungen für ungeeignet. Dieser Meinung war auch Produzent Gene Roddenberry, und so wurde Steuer nach nur einer Folge geschasst. Seinen Part nahm schließlich Brian Bonsall ein.

"Star Trek" war nur der Anfang

Seiner Karriere als Kinderstar tat dies jedoch keinen Abbruch: So wirkte er zwei Jahre lang in der zeitweise sehr erfolgreichen Sitcom "Grace" mit. Steuer bekam eine größere Rolle, er spielte Quentin Kelly, den ältesten Sohn einer alleinerziehenden Mutter, die ihre Kinder davor bewahren will, die gleichen Fehler zu machen wie sie. In Deutschland war die Serie Mitte der 90er Jahre auf ProSieben zu sehen. Jon Paul bekleidete 1994 auch eine kleine Rolle in der Filmkomödie "Kleine Giganten".

1996 endete die Filmkarriere von Jon Paul Steuer, den Sprung vom Kinderstar zum erwachsenen Schauspieler hat er nie geschafft. Vielleicht wollte er das auch gar nicht mehr, denn er fand bald eine andere Kunstform, in der er sich ausdrücken konnte: Nachdem er 2003 von Kalifornien nach Denver, Colorado umgezogen war, gründete er dort die Punk-Band Kill City Thrillers.



2005 zog er mit der Band nach Portland. Die hatte sich inzwischen in Soda Pop Kids umbenannt, Steuer trat unter dem Künstlernamen Jonny P. Jewels auf. 2009 lösten sich die Soda Pop Kids auf, doch seine Karriere war damit noch nicht vorbei: 2016 stieg er bei der Punk-Band P.r.o.b.l.e.m.s. ein. Bis kurz vor seinem Tod war er mit den Musikern auf Europa-Tournee. Jon Paul Steuer starb aus bisher unbekannten Gründen am Neujahrstag 2018 in Portland. Seine Bandkollegen gaben auf ihrer Facebook-Seite den Tod bekannt. "Wir haben zwar unseren Sänger verloren, aber noch viel wichtiger, einen Freund. Ruhe in Frieden, Johnny. Wir lieben dich", hieß es in dem Nachruf.