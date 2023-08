Generationen von Kindern sind mit seiner Stimme groß geworden: Benjamin-Blümchen-Sprecher Jürgen Kluckert ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er synchronisierte auch berühmte Hollywood-Stars.

Wer in den vergangenen 30 Jahren geboren wurde, dürfte an seiner Stimme nicht vorbeigekommen sein: Jürgen Kluckert lieh seit 1994 dem aus Kinderhörspielen bekannten Elefanten Benjamin Blümchen seine Stimme. In insgesamt mehr als 70 Folgen vertonte er die Abenteuer des gutmütigen Dickhäuters und gab ihm mit seiner tiefen, warmen Stimme eine charakteristische Persönlichkeit.

Zunächst hatten mehrere Kollegen auf der kürzlich in X umbenannten Plattform Twitter darüber berichtet, mittlerweile hat auch die Deutsche Presse-Agentur den Tod des Sprechers bestätigt. Kluckert wurde 1943 in der damaligen Provinz Pommern geboren und wuchs in der DDR auf, wo er sich an der staatlichen Schauspielschule "Ernst Busch" in Ost-Berlin ausbilden ließ.

Jürgen Kluckert: Benjamin Blümchen machte ihn berühmt

Zunächst synchronisierte er Filme für die ostdeutsche Filmgesellschaft DEFA. Noch während der DDR-Zeit siedelte Kluckert in die BRD über und feierte kurzzeitig sogar Erfolge als Schauspieler: Er war ab 1985 mehrfach als "Tatort"-Kommissar in Berlin an der Seite von Heinz Drache zu sehen.

Deutlich mehr Erfolg hatte er jedoch mit seinen Engagements als Synchronsprecher, so war Jürgen Kluckert unter anderem die deutsche Stimme von Hollywoodstars wie Morgan Freeman, Danny Glover und Chuck Norris. Auch Donald Sutherland, James Brolin und Robbie Coltrane in seinen beiden James-Bond-Filmen wurden von ihm vertont.

1994 bekam er dann die Rolle, für die er bis heute bekannt ist: Er übernahm von seinem Kollegen Edgar Ott den bei unzähligen Kindern beliebten gleichnamigen Elefanten aus der "Benjamin Blümchen"-Hörspielreihe. Es war nur eines von vielen Engagements als Sprecher. Er war auch Earl Sinclair in der Disney-Reihe "Die Dinos", lieh Mr. Krabs in der Fernsehserie "SpongeBob Schwammkopf" die Stimme und war auch in den Hörspielserien "Gabriel Burns" und "Dragonbound" zu hören. Sogar Fans von Computerspielen könnten ihn kennen: Er sprach Gangplank aus "League of Legends".

Kluckerts Söhne Tobias (er spricht unter anderem Bradley Cooper, Seth Rogen, Gerard Butler und Joaquin Phoenix), Fabian und Sebastian sind beruflich in die Fußstapfen ihres Vaters getreten und ebenfalls Synchronsprecher geworden. Zuletzt lebte Jürgen Kluckert nahe Potsdam. Im Alter von 79 Jahren ist er nun verstorben. In hunderttausenden Kinderzimmern wird seine Stimme aber weiterhin zu hören sein.