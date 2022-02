Die Netflix-Dokumentation "jeen-yuhs" zeigt Rapper Kanye West in intimen Momenten mit seiner Familie, beim Scheitern, beim Unterzeichnen seines ersten Plattenvertrages. Und beim Pornoheft kaufen.

Kanye West öffnet den Kühlschrank. Darin steht kaum etwas außer fettarmer Milch und Weißem Zinfandel, einer Rebsorte. Seine Mutter sagt: "Filmt nicht den Kühlschrank, der ist leer.“ Dann setzt sich Kanye West zu Donda West an den Küchentisch. Er trägt einen Pullover mit Blockstreifen in sieben verschiedenen Farben und eine Goldkette mit einem Engels-Anhänger. Es folgt ein Mutter-Sohn-Gespräch. "Du wirkst etwas arrogant, obwohl du bodenständig bist", sagt Mummy West. Er erwidert: "Du meinst, ich komme zu arrogant rüber?“ "Nein, du wirkst genau richtig, weil da was drin ist“, entgegnet seine Mutter.

Kanye West mit seiner Mutter Donda in deren Küche in Chicago © Netflix © 2022

Was da in ihrem Sohn steckt, will die Netflix-Dokumentation "jeen-yuhs" zeigen. Der Name ist das Slangwort für "genius" - und als nichts weniger sieht sich West. Filmemacher Coodie Simmons hat ihn über 20 Jahre mit seiner Kamera begleitet. Bei seinen Rückschlägen, beim Unterzeichnen seines ersten Plattenvertrags mit Roc-A-Fella Records. Und beim Kauf des Pornoheftes "Blacktail“ für acht Dollar am Kiosk.

Entstanden ist ein intimes und persönliches Porträt, das den Rapper nahbar wirken lässt. Besonders die Beziehung zu seiner Mutter Donda wird sichtbar. Im August 2021 benannte er sogar sein zehntes Studioalbum nach ihr. Sie war 2007 mit 58 Jahren an den Folgen einer Schönheits-OP verstorben. Das tragische Ende einer Mutter-Sohn-Beziehung.

Die Dokumentation kommt ohne große Erklärungen aus, sie lässt die Bilder und Dialoge für sich sprechen. Es kann aber nicht schaden, Kanye Wests Lebenslauf vorher noch einmal zu überfliegen. Außerdem sollte man die Dokumentation in der Originalsprache Englisch sehen. Die deutsche Synchronstimme wird Kanye Wests besonderer Sprechweise nicht gerecht, die aber durchaus hörenswert ist. Oft wirkt er dabei nämlich, als sei sein ganzes Sprechen ein einziger Rap-Song.

Der junge Kanye West Anfang der Nullerjahre

Man erlebt einen jungen Kanye West Anfang der Nullerjahre, wie er von Chicago nach New York zieht und als Rapper durchstarten will. Als Produzent kann er sich schon seinen Lebensunterhalt verdienen, doch als Rapper wird er nicht ernst genommen. Noch nicht.

Doku über Kanye West: der Rapper vor seinem großen Durchbruch © Netflix

In einer Szene kehrt Kanye West mit seiner Mutter zu dem Haus zurück, in dem er die ersten Jahre seines Lebens verbracht hat und aus dem sie später ausgezogen sind. Erst dabei merkt er, wie klein sein Kinderzimmer war. Dann wieder sieht man ihn bei seinem MTV News-Interview "You hear it first“ im Jahr 2002. In der Interviewreihe wurden regelmäßig aufstrebende neue Talente vorgestellt. Dort fasst er noch einmal zusammen: “Ich mache alles, von dem mir je im Leben gesagt wurde, es sei ein Nachteil für mich, zu einem Vorteil. Beim Basketball sagte man mir, ich sei zu klein. Dabei kann ich dadurch gut von unten werfen. Also alles, von dem man mir sagt, ich könne es nicht, nutze ich aus und mache was Positives draus.“

Die große Stärke der Dokumentation ist, dass sie nicht gestellt ist. Filmemacher Coodie Simmons wurde über die Jahre zu einem engen Freund und begleitete West in vielen persönlichen Situationen. Es wirkt vielmehr wie ein Videotagebuch. Dieser Eindruck wird verstärkt durch die teilweise rauschende Bildqualität bei den Nachtaufnahmen.

Der zweite Teil unter dem Titel "Act II: Purpose“ soll ab 23. Februar auf Netflix zu sehen sein. Und einige wichtige Stationen aus seinem Leben fehlen schließlich noch: Die ersten erfolgreichen Alben, seine Ehe mit Kim Kardashian, später die Scheidung. Und: seine Präsidentschaftskandidatur.