Benedict Cumberbatch und Claire Foy haben sichtlich Spaß bei unserem kleinen Quiz zu den berühmten Katzen der Filmgeschichte. Ich treffe die Schauspieler zum Online-Promo-Termin ihres neuen Films “Die wundersame Welt des Louis Wain“. In dem bildgewaltigen Drama führt uns Regisseur Will Sharp zurück in die Zeit um 1900 – und in eine Epoche, in der Menschen wenig Empathie für Katzen hegten. Cumberbatch „Die Tiere wurden damals auf einer Stufe mit Ungeziefer gesehen, das man gejagt hat. Damals war es ganz normal, dass man Säcke mit Katzen ertränkt hat. Das passierte damals überall – wenn man sich das vorstellt, ist das wirklich schlimm.“ Benedict Cumberbatch spielt in dem Historienfilm den britischen Künstler Louis Wain. Mit seinen menschenähnlichen und lustigen Darstellungen von Katzen erreicht der eigenbrödlerische Freigeist Weltruhm – und verändert die Wahrnehmung seiner Generation von den pelzigen Vierbeinern. Ausschnitt Claire Foy, bekannt aus der Netflix-Serie „The Crown“, spielt Emily Richardson, Wains Ehefrau. Nach einer kurzen gemeinsamen Zeit miteinander erkrankt sie an Krebs – zur selben Zeit finden Louis und Emily den Kater Peter: „Für mich wurden Katzen während der Dreharbeiten zu sehr emotionalen Wesen. Denn ich sah sie durch das Prisma der Beziehung der beiden. Denn sie finden Peter in einem Moment tiefer Hoffnungslosigkeit.“ Emilys Schicksal und der Hauskater Peter sind mit Louis Wains Werk eng verbunden: In der Verarbeitung seines schmerzlichen Verlustes wendet er sich Katzen zu. Im Laufe seines Lebens verliert Wain immer mehr die Kontrolle über seine Wahrnehmung: „Er hat durch seine Vermenschlichung der Tiere eine Verbindung zu seinem eigenen Leben und zu dem Leben von Menschen im Allgemeinen gezogen. Zur Politik, Satire, Freizeitaktivitäten und Beziehungen.“ In Deutschland ist Wains Einfluss auf unser Bild der Haustiere weniger bekannt. Die feinfühlig dargestellten Figuren des entrückten Louis und der willensstarken Emily bringen den Künstler in unser Bewusstsein zurück. Der Film lässt uns durch die Augen des Bild-Poeten blicken: Wir werden Teil seiner fantastischen Vorstellungswelt über Katzen. Es sind Künstler wie Wain, die mit ihren Bildern das Mitgefühl der Menschen für die pelzigen Vierbeiner aufgeweckt haben. Und wer weiß, ob Katzen in Filmen ohne sein Werk heute so zahlreich und vielfältig erscheinen würden? Zurück zu Benedict Cumberbatch und Claire Foy – und unserem Filmkatzen-Quiz – kennen Sie diese berühmten Pelzknäule der Filmgeschichte? Die Stars erreichen eine prima Bilanz: 4 von 5 Katzen haben sie zugeordnet. Zufrieden? Erschöpfen wollten wir die Schauspieler natürlich nicht – zum Glück kann ein Blick auf unsere Lieblingshaustiere auch hier Abhilfe schaffen.