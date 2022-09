Sehen Sie im Video: Kerkeling-Comeback nach acht Jahren – Horst Schlämmer zeigt sich in Werbeclip.





















Dieses Mal grunzt die beliebte Kunstfigur aus Grevenbroich allerdings nicht für einen Kinofilm, sondern in einem Werbespot für ein kostenpflichtiges Fernsehangebot, HD+.

In seiner gewohnten Art grantelt sich Kerkeling wieder in die Herzen seiner Fans.

Dieses Mal bekommt Schlemmer einen neuen Fernseher und weiß es natürlich wieder einmal alles besser.

