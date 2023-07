So werden ihn seine Fans in Erinnerung behalten: Lässig in Jeans gekleidet, tief ausgeschnittenes kurzärmliges Hemd, das Käppi über die Augen gezogen: Der Filmemacher Klaus Lemke ist am 7. Juli 2022 im Alter von 81 Jahren in seiner Heimatstadt München gestorben. Lemke gehörte zu den wichtigsten unabhängigen Regisseuren des Landes. Seine Filme produzierte er mit winzigem Budget und meist mit Laiendarstellern. Durch die oftmals improvisierten Dialoge und die mit Handkamera gefilmten Szenen bestachen seine Filme wie "Rocker" (1972) oder "Amore" (1978) durch eine große Natürlichkeit und Vitalität. Lemke war der Entdecker unzähliger Schauspielerinnen und Schauspieler, darunter Iris Berben, Cleo Kretschmer, Wolfgang Fierek, Dolly Dollar und Saralisa Volm. Mehr