Lily James als Pamela Anderson in "Pam & Tommy".

Serie "Pam & Tommy" Lily James: Verwandlung in Pam Anderson ist "befreiend"

Für die Rolle der Pamela Anderson in der Serie "Pam & Tommy" musste sich Lily James so sehr verwandeln, wie noch nie. Für die Schauspielerin war das aber kein Problem.

Von der Lady Rose in "Downton Abbey" zur "Baywatch"-Nixe Pamela Anderson (54): Noch nie hat sich Lily James (32) für eine Rolle so sehr optisch verändern müssen wie für "Pam & Tommy". Die Britin verkörpert in der Serie Sexsymbol Pamela Anderson, deren Sex-Tape mit Rockstar Tommy Lee (59) 1995 um die Welt ging.

Lily James bereitete sich akribisch auf die Rolle vor, wie sie im Interview mit "Net-a-Porter" erzählte. "Ich habe die Bücher gelesen, die [Anderson] geschrieben hat, ich habe ihre Gedichte gelesen, ich kann alle ihre Interviews nachplappern", so die Schauspielerin.

Lily James: Befreiende Verwandlung in Pamela Anderson

Die innere Vorbereitung war das eine, die äußerliche Transformation in die Pamela Anderson der 90er-Jahre eine andere. Vier Stunden verbrachte James jeden Morgen in der Maske. Dort wurden ihr nicht nur eine Perücke und Bräunungscreme verpasst, sondern auch eine Brustplatte, die Andersons silikongestählte Oberweite simulierte. "Langsam fand unser unglaubliches Team einen Weg, bei dem ich Pamela ähnelte, aber auch das Gefühl hatte, agieren zu können".

Für Lily James hatte die Prozedur in der Maske aber auch etwas Befreiendes. "Ich habe noch nie etwas gemacht, bei dem ich ganz anders aussehe als ich selbst. Und ich würde gerne in dieser Richtung weitermachen, weil ich das Gefühl habe, dass es etwas sehr Befreiendes hat", sagt sie. "Das hatte etwas Mutiges an sich. Ein Mut, der aus meinem Verschwinden kam."

Pamela Anderson selbst soll mit der Besetzung von Lily James übrigens - wie mit dem ganzen Projekt - nicht begeistert sein, weil die Kollegin ihr kaum ähnelt.

"Pam & Tommy" startet am 2. Februar 2022 beim US-Streamingdienst Hulu. In Deutschland wird die Serie zum selben Zeitpunkt via Disney+ zur Verfügung gestellt.