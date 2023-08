von Matthias Schmidt Ja, sie ist es wirklich. Zum neunten Mal spielt Lisa Maria Potthoff die Freundin des Dorfpolizisten Franz Eberhofer. Und bekommt diesmal endlich mehr Raum für ihr Talent. Pfundig.

Wie sie das geschafft hat? Wie sie damals, vor gut elf Jahren, vielleicht die Rolle ihres Lebens an Land gezogen hat? Den Job als Gmeinwieser Susi – ja, so heißt sie wirklich in den Verfilmungen der Eberhofer-Krimis –, der schrillen und doch liebenswürdigen Partnerin des Helden, die das Klischee von der blonden Verwaltungsfachangestellten bestätigt und zugleich bricht. Nun, ziert sich Lisa Maria Potthoff kurz und kaut auf ihrem Falafel herum, soll sie das wirklich erzählen? Also gut, ein wenig peinlich sei es ihr aber schon.