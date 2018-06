•Ihr neuer Film heißt „Goodbye Christopher Robin“ und ist das Porträt über den Schriftsteller A.A. Mine, Erfinder des Kinderbuch-Klassikers „Pu der Bär“. Margot Robbie spielt seine Ehefrau Daphne.

•Margot wurde am 2. Juli 1990 als drittes von vier Kindern im australischen Dalby, Queensland, geboren. Ihr Vater Doug besaß eine Farm, großgezogen wurde sie von ihrer Mutter Sarie, einer Physiotherapeutin.

•Sie besuchte das Somerset College in Mudgeeraba, Queensland. Als Achtjährige hatte sie außerdem in einer Zirkusschule ein Trapez-Zertifikat erworben.

•Mit 17 ging sie nach Melbourne, um Schauspielerin zu werden und wirkte ein Jahr später bereits in zwei Filmen mit, ohne überhaupt einen Agenten zu haben. In dem Actionfilm „Vigilante“:

…und dem Thriller „I.C.U.“:

•Ab Juni 2008 wirkte sie in der australischen Seifenoper „Nachbarn“ mit. Eigentlich war der Part der Donna Freedman nur als Gastrolle geplant, doch Margot war so gut, dass sie in die Stammbesetzung aufrückte und bis Januar 2011 blieb. Hier eine kurze Szene:

•In dieser Zeit drehte sie auch ihren ersten Werbespot, für Nivea:

•2014 lernte sie bei den Dreharbeiten zu der Kriegs-Romanze „Suite Française“ den britischen Regieassistenten Tom Ackerley kennen. Die beiden heirateten im Dezember 2016.

•Margot war gerade auf Rucksacktour in Europa, als sie telefonisch zum Vorsprechen für die weibliche Hauptrolle in der Gauner-Komödie „Focus“ mit Will Smith gebeten wurde. Sie flog binnen 48 Stunden von der kroatischen Insel Hvar via Paris nach New York und musste dann von der Fluggesellschsft erfahren, dass ihr Gepäck verloren gegangen war. Sie kaufte sich schnell neue Klamotten, war pünkltich vor Ort – und bekam den Zuschlag.

•2016 engagierte sie Calvin Klein als Gesicht für seinen Duft Deep Euphoria:

•Für Nissan bewarb sie deren Leaf Electric Car:

•Ihre bisher einzige Oscarnominierung erspielte sie sich in der Titelrolle von „I, Tonya“ als Eiskunstläuferin Tonya Harding.•Sehr lustig: dieser prominent besetzte Promotionfilm der australischen Tourismusbehörde, getarnt als Trailer für eine Fortsetzung von „Crocdile Dundee“:

•Das sagt sie:

"Ich weiß, dass ich eher der Zahnpasta-Werbemodel- als Arthouse-Kino-Typ bin. Was mich echt nervt, denn ich kann diese anspruchsvollen Rollen ja spielen."

•Das sagen andere:

"Diese stechenden Augen, dieses Megawatt-Lächeln, dieses extreme Charisma. Margot Robbie ist umwerfend. Aber sie ist, wie die meisten Frauen, die sie bisher in ihrer Karriere gespielt hat, so viel mehr, als das naive unschuldige Mädchen. Sondern eine Charakterdarstellerin, die bereit ist, Risiken einzugehen mit ihren Rollen, sich zu verändern. Und dem Rest von uns damit reines Kinovergnügen bereitet." ("Elle")

Margot Robbie für Einsteiger:

„Nachbarn“ (2008 – 2011)

„Pan Am“ (2011/2012)

„Alles eine Frage der Zeit“ (2013)

„The Wolf of Wall Street“ (2013)

„Focus“ (2015)

„I, Tonya“ (2017)