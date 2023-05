von Jochen Siemens Mit der Zeitreisen-Komödie "Zurück in die Zukunft" wurde Michael J. Fox in den 80er Jahren zum Superstar. Kurz darauf erhielt er die Diagnose Parkinson. In der Dokumentation "Still" erzählt der US-Schauspieler mutig von Karriere und Krankheit.

Achtung, diesen Film nicht mal eben so anschauen, nicht kurz mal reinstreamen, nichts nebenbei machen und auch nicht in Häppchen gucken. Man sagt ja einem Freund, der zu Besuch ist und berichten will, wie scheiße es ihm geht, auch nicht, äh sorry, muss jetzt los, erzähl mal morgen weiter.

Dem Mann, der in diesen 95 Minuten immer wieder dicht vor der Kamera sitzt und den Zuschauern dadurch sehr nahe kommt, geht es wirklich schlecht. Und er ist ein Freund.

Ein Freund aus Tagen, als man ihn in der amerikanischen Sitcom "Familienbande" zum ersten Mal im Fernsehen sah. Ein Freund, der kurze Zeit später als Marty McFly in der Zeitreisen-Komödie "Zurück in die Zukunft" in einer Riesenszene mit dem Song "Johnny B. Goode" den Rock ’n’ Roll erfindet.