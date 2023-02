Die große italienische Filmschauspielerin Monica Vitti ist am 2. Februar 2022 im Alter von 90 Jahren in ihrer Heimatstadt Rom gestorben. Vitti wurde in den frühen 1960er Jahren durch die Filmen des Regisseurs Michelangelo Antonioni eines der prägenden Gesichter des neuen italienischen Films. Sie drehte später mit weiteren großen Filmemachern des Weltkinos, darunter Ettore Scola, Luis Buñuel und Franco Rossi. In ihrer Karriere erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter 1984 den Silbernen Bären auf der Berlinale und 1995 in Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Seit 1973 war Vitti mit dem Regisseur und Produzenten Roberto Russo liiert, 2000 heiratete das Paar nach 27 Jahren.

