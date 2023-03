"Murder Mystery 2" beginnt mit einer Traumhochzeit auf einer Luxusinsel und endet an der Spitze des Eiffelturms: Die Komödie lebt von dem Zusammenspiel seines prominenten Darsteller-Duos.

Jennifer Aniston und Adam Sandler als Ehepaar in einer US-Komödie - damit kann man eigentlich nicht viel falsch machen. In der Fortsetzung des Netflix-Hits "Murder Mystery" (ab 31. März abrufbar) müssen die beiden A-Promis wieder einen kuriosen Kriminalfall lösen. Dieses Mal zieht es sie nach Paris.

Rückblick: Vor vier Jahre stolperten Nick und Audrey Spitz, die eigentlich Streifenpolizist und Friseurin sind, auf einem Europa-Trip ungewollt in einen höchst blutigen Kriminalfall - und lösten ihn am Ende sogar (irgendwie). Mittlerweile betreiben sie in New York eine schlecht laufende Detektei.

Bei der Hochzeit ihres indischen Milliardär-Freundes Maharajah (wieder dabei: Adeel Akhtar) wird der Bräutigam von einer Luxusinsel nach Paris entführt. Die zwei Spitzes sollen helfen, den oder die Entführer zur Strecke zu bringen - und werden mal wieder selbst verdächtigt.

Es folgen deutlich rasantere Actionszenen als im ersten Teil, Aniston ("Friends") und Sandler ("Kindsköpfe") hinterlassen ein wahres Trümmerfeld - und finden sich am Ende in schwindelerregender Höhe an der Spitze des Eiffelturms wieder.

Ein Highlight der 90-minütigen Action-Komödie ist eine gemeinsame Tanzszene auf der indischen Hochzeitszeremonie. "Ich bin einer der besten Tänzer Amerikas. Ich bin sehr biegsam und habe einen tollen Körper. Jeder weiß das auch", scherzte Sandler ("Kindsköpfe") im dpa-Interview.

"Murder Mystery 2" besticht erneut durch die Chemie zweier Hollywood-Stars, die schon 2011 in "Meine erfundene Frau" zusammen vor der Kamera standen und sich auch privat blendend verstehen.

Film auf Netflix Trailer