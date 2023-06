von Jochen Siemens Arnold Schwarzenegger schildert sein Leben als ewigen Wettkampf, neuerdings auch mit der Biologie.

Wer vor vielen Jahren mal das Glück hatte, Arnold Schwarzenegger in seinem damaligen Büro in Santa Monica zu treffen, erzählte danach, wie groß dort alles gewesen sei. Nicht nur der Gastgeber, alles sei in XXL gewesen. Die Türgriffe so mächtig wie Unterarme, die Kaffeebecher wie Eimer und die Löffel dazu in Schaufelgröße. Man sei sich wie ein Besucher aus Liliput vorgekommen, zu Gast beim sehr freundlichen Riesen Gulliver.