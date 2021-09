Serienstar Erik Cowie ist vergangenen Freitagabend tot aufgefunden worden. Der Schauspieler wurde als Zoowärter in der Netflix-Doku "Tiger King" bekannt. Er wurde 53 Jahre alt.

Wie britische und US-Medien einstimmig berichten ist der Serienstar Erik Cowie vergangenen Freitag tot in einer Wohnung in New York aufgefunden worden. Wie das Portal "TMZ" berichtet, habe ein Freund den Schauspieler mit dem Gesicht nach unten in seinem Schlafzimmer gefunden. Unklar blieb, ob es sich dabei um das Schlafzimmer des Freundes oder Cowies eigene Räumlichkeiten handelt. Der TV-Star, der normalerweise in Oklahoma lebt, war wohl zu Besuch in der Stadt.

Wie das Portal weiter berichtet, sei an dem Tod "nichts Verdächtiges". Drogen seien nicht gefunden worden, dennoch werde ein toxikologischer Test durchgeführt. In der Vergangenheit hatte Schauspieler Cowie zugegeben, ein Alkoholproblem zu haben. Anfang des Jahres wurde er alkoholisiert am Steuer seines Wagens erwischt, nachdem er einen Autounfall in Oklahoma verursacht hatte.

Spekulationen über Drogenkonsum

Auf andere Drogen habe er jedoch verzichtet. Auch eine Abhängigkeit verneinte er, wie "TMZ" berichtet. Wegen seiner schlechten Zähne sei jedoch darüber spekuliert worden, ob Cowie nicht doch Crystal Meth konsumiert habe. Der Schauspieler habe diese Spekulationen aber zurückgewiesen.

Erik Cowie wurde durch seine Rolle als Zoowärter an der Seite von Joe Exotic in der Netflix-Doku "Tiger King" zur Berühmtheit. Er selbst hielt auf seinem Anwesen in Oklahoma mehrere Raubkatzen.

