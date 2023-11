Joaquin Phoenix schlüpft mit "Napoleon" in eine überlebensgroße Rolle, Michael Caine verabschiedet sich warmherzig vom Kino. Ken Loach glaubt weiter an Solidarität, und in einer Rauchsauna wohnen viele Geschichten.

Altmeister Ridley Scott hat Erfahrung mit Historienepen: Mit "Napoleon" hat er sich nun an die Figur von Frankreichs berühmten Kaiser gemacht. Entstanden ist ein bildgewaltiges Schauspiel mit Hollywood-Star Joaquin Phoenix. In "Napoleon" zeichnet Scott ein Porträt Napoleons, das eine Parallele zwischen seiner Machteroberung und seiner turbulenten Beziehung zu seiner sechs Jahre älteren Frau Joséphine de Beauharnais (Vanessa Kirby) zieht.

Napoleon, Großbritannien, USA 2023, 158 Min., FSK ab 12, von Ridley Scott, mit Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim

Michael Caines emotionaler Abschied vom Kino

Der britische Veteran Bernie Jordan macht sich aus dem Pflegeheim auf den Weg nach Frankreich, um an der Gedenkfeier zum 70. Jahrestag des D-Day teilzunehmen. Nur seine Ehefrau Rene, die ihn dazu ermutigt hat, weiß von seinem Plan. Während man sich im Seniorenheim um den Rentner sorgt, erlebt Bernie eine emotionale Reise in die Vergangenheit. Das Drama "In voller Blüte" (Originaltitel: "The Great Escaper"), das auf der wahren Geschichte von Bernie basiert, ist der letzte Film der Oscar-Preisträger Michael Caine und Glenda Jackson. Jackson starb im Sommer im Alter von 87 Jahren. Der 90-jährige Caine kündigte kürzlich seinen Abschied von der Schauspielerei an. "In voller Blüte" ist ein warmherziger und sehr bewegender Film über Menschlichkeit, das Altwerden und die schwierige Bewältigung der Vergangenheit. Und es ist ein würdiger Abschied vom Kino für die beiden Schauspiel-Legenden Caine und Jackson.

In voller Blüte, UK 2023, 96 Min., FSK 12, von Oliver Parker, mit Michael Caine, Glenda Jackson, Danielle Vitalis, John Standing

"The Old Oak" - Regisseur Ken Loachs Alterswerk

Ein typisches ehemaliges Kohleminen-Dorf im Nordosten Englands befindet sich im Niedergang. Die Menschen sind deprimiert, wenige Stammgäste versammeln sich im einzigen Pub "The Old Oak". Deren Besitzer TJ Ballantyne kämpft um sein Überleben. Als dann syrische Flüchtlinge im Ort ankommen, beginnt der Fremdenhass. Doch bald planen TJ und die junge syrische Fotografin Yara eine Gemeinschaftsaktion, die allen helfen könnte. "The Old Oak" ist ein Sozialdrama des 87-jährigen Ken Loach, der hier seiner Hoffnung auf Solidarität Ausdruck verleiht.

The Old Oak, UK/F/B 2023, 113 Minuten, FSK o.A., von Ken Loach, mit Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rogerson und Trevor Fox

Doku begleitet Frauen in die Rauchsauna

Der Dokumentarfilm "Smoke Sauna Sisterhood" zeigt, wie sich Frauen in einer Rauchsauna in Estland ihre Geschichten erzählen. In ungewohnt intimen Szenen sprechen sie über ihre Leben. Über ihr Aufwachsen in einer Gesellschaft, in der Mädchen vor allem hübsch sein sollen. Über ihre Familien, Krankheiten und sexuelle Übergriffe. Die Kamerabilder zeigen oft nur Körperteile in Nahaufnahme. "Die Rauchsaunen sind Orte, an denen Frauen Heilung finden", schreibt Regisseurin Anna Hints. Der Film lief beim Sundance Festival und ist für den Europäischen Filmpreis nominiert.

Smoke Sauna Sisterhood, Estland/Frankreich/Island 2023, 89 Min.