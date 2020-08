Neuauflage von "Prinz von Bel-Air" geplant – auch Will Smith will mitwirken

Aus Comedy wird Drama Neuauflage von "Prinz von Bel-Air" geplant – auch Will Smith will mitwirken

"Prinz von Bel-Air"-Fans aufgepasst: Die TV-Serie soll offenbar neu aufgelegt werden. Allerdings soll es in der Neuauflage deutlicher ernster zugehen als im Original. Auch Will Smith will dabei sein.

Mit der Rolle des Wills in der Sitcom "Der Prinz von Bel Air" gelang Schauspieler Will Smith Anfang der 1990er-Jahre sein Durchbruch in Hollywood. Nun soll die TV-Serie mit Smith als ausführendem Produzenten neu aufgelegt werden. Das berichten die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter“ übereinstimmend. Demnach werde das Vorhaben derzeit Streamingdiensten wie Netflix und HBO Max angeboten.

Smith spielte in der Original-Serie von 1990-1996 einen Jungen aus einem armen Viertel in Philadelphia, der zu seinen Verwandten in den kalifornischen Nobelort Bel-Air geschickt wird. Das brachte lustige Verwicklungen mit sich. Der junge Rapper Smith stellte damals sein komödiantisches Talent unter Beweis. Die geplante Neuauflage soll nun deutlich ernster werden. Vorbild ist ein dreieinhalbminütiges Youtube-Video aus dem vergangenen Jahr von Nachwuchsregisseur Morgan Cooper.

Schauspieler Will Smith war von der Idee begeistert

Cooper hatte aus der Sitcom ein Drama gemacht – und dem Stoff dadurch einen dunkleren Ton verpasst. An der Geschichte veränderte er dagegen nichts: Nach einem Streit auf einem Basketball-Court mit ein paar Gang-Mitgliedern wird der junge Will von seiner Mutter zu seiner reichen Familie nach Bel-Air geschickt. Dort hat er zunächst Probleme, sich in der neue Welt zurecht zu finden. Doch mit der Zeit integriert er sich immer besser, bekommt ein Basketball-Stipendium, findet Freunde und sogar die große Liebe.

Das Video wurde mehr als 5,7 Millionen Mal bei Youtube aufgerufen. Offenbar waren viele von der Idee angetan. Auch Smith zeigte sich begeistert: Er finde es "brillant", sagte Smith er Cooper in einer persönlichen Begegnung. Dieser soll nun den Berichten zufolge an dem Skript mitschreiben und bei der Neuauflage Regie führen. Über einen möglichen Drehstart und die Rollenbesetzung wurde zunächst nichts bekannt. Mit anderen Worten: Die Fans der Kult-Serie müssen sich wohl noch etwas gedulden.

Quellen: "Variety" / "Hollywood Reporter"