Wer ist der Täter? Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short (v. l.) gehen in "Only Murders in the Building" als ungleiches Ermittler-Trio auf Spurensuche

Alle sind verdächtig: Warum die neue Staffel "Only Murders in the Building" Mordsspaß verspricht

von Sarah Schierack Die Serie "Only Murders in the Building" geht mit einem Staraufgebot in die letzte Staffel. Lohnt sich die Krimi-Komödie?

Kurz vor Ende der ersten Folge dieser neuen Staffel wähnt man sich in Sicherheit: Ein Todesfall ist aufgeklärt, Charles, Oliver und Mabel, die drei Hauptfiguren der Serie "Only Murders in the Building", sind auf dem Weg in ihre Wohnungen im noblen New Yorker Appartementblock Arconia, selbst der monatelang defekte Aufzug scheint wieder zu funktionieren. Da tropft plötzlich Blut von der Aufzugdecke – und mit der Ruhe auf und vor dem Bildschirm ist es vorbei.