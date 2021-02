In «Ticket To Paradise» reisen Clooney und Roberts als Ex-Eheleute nach Bali. Dort haben sie ein gemeinsames Ziel: Ihre Tochter vor einem Fehler zu schützen.

George Clooney (59) und Julia Roberts (53) sind im wahren Leben eng befreundet, doch in ihrem nächsten gemeinsamen Film werden die beiden Hollywood-Stars geschiedene Eheleute spielen.

Die Dreharbeiten zu der romantischen Komödie «Ticket To Paradise» sollen noch in diesem Jahr beginnen, wie die Branchenportale «Variety» und «Deadline.com» berichten. «Eine freudige Sache», kommentierte der britische Regisseur und Drehbuchautor Ol Parker (51, «Mamma Mia, Here We Go Again!») auf Twitter sein neues, hochkarätig besetztes Projekt.

In «Ticket To Paradise» reisen die Ex-Eheleute gemeinsam nach Bali, um ihre Tochter daran zu hindern, zu jung zu heiraten. Sie glauben, dass ihre eigene Blitzhochzeit vor 25 Jahren ein Fehler war.

Die beiden Oscar-Preisträger standen schon mehrmals gemeinsam vor der Kamera. Nach den Gangsterfilmen «Ocean's Eleven» und «Ocean's Twelve» spielten sie unter der Regie von Jodie Foster in dem Finanzthriller «Money Monster» mit.