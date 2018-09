Der Schauspieler Bruce Dern (82, «Nebraska») springt nach dem Tod von Burt Reynolds beim geplanten Tarantino-Film «Once Upon A Time in Hollywood» ein.

Dern soll einen alten Rancher spielen, auf dessen Farm der Sektenführer Charles Manson und dessen Anhänger in den 60er Jahren mehrere Monate lebten, wie die Kinoportale « Hollywood Reporter» und «Deadline.com» berichteten.

Regisseur Quentin Tarantino holt für seinen in Los Angeles angesiedelten Film zur Zeit der Hippie-Revolution und der von Manson angestifteten Mordserie Stars wie Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Kurt Russell und Margot Robbie vor die Kamera. Die Dreharbeiten sind bereits angelaufen. Reynolds, der zunächst die Rolle des Ranchers George Spahn übernehmen sollte, ist am 6. September im Alter von 82 Jahren gestorben.

Dern und Reynolds waren Freunde, die mehrmals gemeinsam vor der Kamera standen. Dern spielte zuvor schon in den Tarantino-Filmen «Django Unchained» (2012) und «The Hateful Eight» (2015) mit. «Once Upon A Time in Hollywood» soll Ende Juli 2019 in die Kinos kommen.