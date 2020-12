Sehen Sie im Video: Was macht eigentlich die kleine Joanna aus "Tatsächlich Liebe"?









Wer erinnert sich noch an die kleine Joanna aus dem Weihnachts-Kultfilm "Tatsächlich…Liebe"? In der romantischen Komödie bringt die Elfjährige nicht nur das Herz vom kleinen Sam zum Schmelzen. Mit mehr als 216 Millionen Euro Einnahmen wird der Film zum weltweiten Kassenschlager. Unvergessen bleibt Olivia Olsons "All I Want for Christmas"-Gesangseinlage:

Der Regisseur Richard Curtis war besorgt, dass Olivias Version von Mariah Careys Lied zu gut sei und damit unglaubwürdig wirken würde. Das Lied wurde also in der Post-Produktion bearbeitet, um realistischer zu klingen. Daher darf es nicht überraschen, dass die US-amerikanische Schauspielerin nun mit ihrer Stimme Karriere machen will: Die heute 25-Jährige bringt im Juni 2018 ein R&B/Soul-Album mit dem Titel "Nowhere Land" raus.

Auch Zeichentrickfiguren schenkt sie als Synchronsprecherin ihre Stimme. Zum Beispiel in der Serie "Adventure Time- Abenteuerzeit mit Finn und Jake" und in "Phineas und Ferb". Ihre Rolle der Joanna in "Tatsächlich Liebe" scheint Olivia aber auch 15 Jahre später nicht wirklich loszuwerden: 2017 taucht sie mit einem großen Teil des Casts in einem 15-minütigen Remake des Films zum "Red Nose Day" auf. Twitter-Nutzer bemerken einige Gemeinsamkeiten zwischen ihr und Meghan Markle. Womöglich wegen ihrer schwedisch-jamaikanischen Wurzeln. Die hübsche Brünette postet auf ihrem Instagram-Account regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Leben – von Drinks mit ihrem Freund, Reisen, Partys mit Freunden und Shootings. Sicher ist: Wir werden bestimmt bald noch mehr von Olivia Olson hören.

Mehr