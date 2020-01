In Los Angeles wurden die Nominierungen für die Oscar-Verleihung am 9. Februar verkündet. In elf Kategorien geht der Film "Joker" in das diesjährige Oscar-Rennen und ist damit der große Favorit. Der düstere Comic-Thriller von Regisseur Todd Phillips hat unter anderem Chancen auf Auszeichnungen in den Kategorien als bester Film, für Regie und Hauptdarsteller Joaquin Phoenix. Jeweils zehn Nominierungen gab es für "The Irishman", "1917" und "Once Upon a Time in Hollywood".

Hier die Nominierten für den Oscar 2020 in den wichtigsten Kategorien:

Oscars 2020: Die Nominierten in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" Fullscreen

Oscars 2020: Die Nominierten in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" Fullscreen

Oscars 2020: Die Nominierten in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" Fullscreen

Oscars 2020: Die Nominierten in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" Fullscreen

Oscars 2020: Die Nominierten in der Kategorie "Bester Film" Fullscreen

Für den besten nicht-englischsprachigen Film ist dieses Mal kein deutsches Werk nominiert. Das Drama "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt war schon Mitte Dezember bei der Vorauswahl auf der Strecke geblieben.

Dafür hat die deutsche Ko-Produktion "The Cave" (deutscher Titel "Die Höhle") Chancen auf einen Oscar als beste Dokumentation. Das Werk des aus Syrien stammenden Regisseurs Feras Fayyad ("Die letzten Männer von Aleppo") ist unter den fünf Anwärtern für den Preis.