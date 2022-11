Im März 2023 findet die alljährliche Oscarverleihung statt. Der Moderator steht schon jetzt fest: Jimmy Kimmel wird durch den Abend führen.

Am 12. März 2023 findet die 95. Oscarverleihung statt. Schon jetzt wurde der Moderator bekannt gegeben – und dieser bringt einiges an Erfahrung mit. Talkshow-Star Jimmy Kimmel (54) wird durch den Abend führen. Das hat die Filmakademie am Montag (7. November) in einem Statement mitgeteilt, wie unter anderem das Branchenmagazin "Deadline" berichtet.

Jimmy Kimmel kehrt auf die Oscar-Bühne zurück

Für Kimmel ist es bereits das dritte Mal, dass er die wichtigste Preisverleihung in Hollywood moderiert. Bereits 2017 und 2018 wurde er mit der Aufgabe betreut. In den darauffolgenden Jahren mussten die Oscars ohne Moderator oder Moderatorin auskommen. 2022 dann die Rückkehr: Amy Schumer (41), Regina Hall (51) und Wanda Sykes (58) standen 2022 als Gastgeberinnen auf der Bühne.

"Ein drittes Mal die Oscars moderieren zu dürfen, ist entweder eine große Ehre oder eine Falle. Auf jeden Fall bin ich der Academy dankbar, dass sie mich so schnell gefragt hat, nachdem alle anderen Nein gesagt haben", witzelte Kimmel in einem Statement. "Wir sind extrem begeistert", teilten die ausführenden Produzenten Glenn Weiss (61) und Ricky Kirshner mit. "Wir wissen, dass er lustig und zu allem bereit sein wird!" Bleibt abzuwarten, ob der "Late Night Show"-Star mehr Zuschauer vor die Bildschirme lockt. Denn seit Jahren hat die Oscarverleihung mit sinkenden Einschaltquoten zu kämpfen.

Die 95. Oscarverleihung findet am Sonntag, den 12. März, im Dolby Theatre in Hollywood statt und wird live auf ABC und in mehr als 200 Ländern weltweit übertragen.

