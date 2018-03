Die große MeToo-Solidaritätsgeste auf dem Roten Teppich blieb am Sonntag aus. Statt in schwarzen Roben wie bei den Golden Globes leuchteten viele Stars bei der 90. Oscar-Verleihung in Los Angeles in kraftvollen Farben. Bei der Gala im Dolby Theatre sorgte Frances McDormand für einen Moment voller Frauenpower. Die bereits oscarpreisgekrönte US-Schauspielerin wurde für ihre Rolle in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" als beste Hauptdarstellerin geehrt. "Ich bitte um die Ehre, dass alle Frauen, die heute Abend nominiert sind, mit mir aufstehen. Schauspielerinnen, Meryl, Du zuerst, Die Filmemacherinnen, Produzentinnen, Regisseurinnen, Autorinnen, Kamerafrauen, Komponistinnen, Designerinnen In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller gewann wie erwartet Gary Oldman. Der Brite hatte mit seiner Rolle als Winston Churchill in "The Darkest Hour" überzeugt und kann sich nu über seinen ersten Oscar freuen. Ein kleines Deja-Vu gab es bei der Verkündung der Königsdisziplin "Bester Film". Faye Dunaway und Warren Beatty hatten im vergangenen Jahr einen falschen Umschlag bekommen und so für eine legendäre Oscar-Panne gesorgt. Statt "La La Land" gewann der Film "Moonlight". In diesem Jahr gab es allerdings keine wirkliche Überraschung. Mit "The Shape of Water" gewann einer der Favoriten. Das Werk von Guillermo del Toro war mit 13 Nominierungen an den Start gegangen. Vier Oscars waren es am Schluss - "Bester Film", "Beste Regie", "Beste Ausstattung" und "Beste Musik". "Ich bin in Mexiko aufgewachsen und dachte, das hier könnte niemals passieren. Aber es ist passiert. Jeder der davon träumt, eine Parabel zu erzählen, eine Fantasiegeschichte, die die tatsächlichen Verhältnisse in unserer Welt von heute widerspiegelt - es geht! Das hier ist die Tür- stoßt sie auf. Vielen Dank!"