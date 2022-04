In Boston startete Chris Rock seine Comedy-Tour und äußerte sich zu dem Vorfall am letzten Wochenende. Will Smith hatte ihm live im TV bei der Oscar-Verleihung wegen eines Witzes ins Gesicht geschlagen.

"Wie war dein Wochenende?", fragte Chris Rock scherzhaft das Publikum in Boston zum Auftakt. Die Menge brach in schallendes Lachen aus, schließlich hatte der Comedian sich am letzten Wochenende eine gehörige Ohrfeige seines Kollegen Will Smith eingefangen. Rock sagte später, dass er den Vorfall noch "verarbeiten muss".

Die Erwartungshaltung des Comedy-Publikums war groß, dass Chris Rock in seinem Auftritt detailliert auf die Oscar-Ohrfeige eingehen würde, doch der Comedian erstickte die Vorfreude der Anwesenden im Keim: "Ich habe nicht viel Stoff darüber, was passiert ist, falls Sie also gekommen sind, um das zu hören. Dafür habe ich eine ganze Show, die ich vor diesem Wochenende geschrieben habe. Ich verarbeite immer noch, was passiert ist." Das Magazin "Variety" veröffentlichte eine Audio-Datei bei Instagram, die offenbar während des Events aufgenommen wurde.

Ticket-Preis für Chris Rocks Tour explodiert nach Oscar-Ohrfeige

Doch es ist nicht so, als würde Chris Rock niemals über den Vorfall sprechen wollen. So kündigte er an: "Also, irgendwann werde ich darüber reden. Und es wird ernst und lustig sein." Will Smith hatte sich Anfang der Woche öffentlich bei Instagram bei seinem Kollegen entschuldigt, dass er ihm während der Oscar-Verleihung aufgrund eines Witzes über Smiths Frau aus dem Affekt eine Ohrfeige verpasst hatte. Ob Chris Rock diese Entschuldigung angenommen hat, ist bisher nicht bekannt. Das Boulevard-Magazin "TMZ" berichtet aber, dass ihrer Quelle zufolge Smith und Rock gesprochen haben, Rock die Entschuldigung bis dato aber nicht angenommen hat. Auch während des Boston-Auftritts gab ein Zuschauer seine Meinung lautstark kund und schrie: "Fuck Will Smith", woraufhin der Saal applaudierte.

Bei dem abendlichen Auftritt in Boston nahm Chris Rock die Oscar-Ohrfeige comedianesk jedoch mit Humor: "Zieht euch das rein, der Preis für ein Ticket heute Abend war 50 Dollar, aber nach der Ohrfeige gab es Tickets, die bis zu 8.000 Dollar auf der Straße kosteten."

Quelle: TMZ, Variety