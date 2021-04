Frau

In Los Angeles wurden zum 93. Mal die Academy Awards vergeben.Großer Gewinner des Abends war – wie erwartet – "Nomadland". Der Film staubte Preise in drei wichtigen Kategorien ab.Die aus China stammende Filmemacherin Chloé Zhao bekam für den Film die Regie-Trophäe.Erstmals ging damit der Preis in dieser wichtigen Kategorie an eine Asiatin - und erst zum zweiten Mal überhaupt an eineSchauspieler Anthony Hopkins wurde für seine Darstellung eines Demenzkranken in "The Father" als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.Seine Auszeichnung löst vor allem in den sozialen Netzwerken Kontroversen aus. In der gleichen Kategorie war der kürzlich an Krebs verstorbene Chadwick Boseman nominiert. Er erhielt posthum bereits den Golden Globe als "Bester Hauptdarsteller" in "Ma Raine’ys Black Bottom". Bei den Oscars wurde ihm diese Ehre nicht zu teil.Wow! Anthony Hopkins gewinnt den Oscar als Bester Hauptdarsteller. Wer hätte hier nicht mit Chadwick Boseman gerechnet?Was zur Hölle is grad passiert? Chadwick Boseman gewinnt nicht? Und Anthony Hopkins hat keine Rede und nix? Und das als Ende? #Oscast Die ändern also bei den Oscars extra die Reihenfolge und verleihen den für den besten Darsteller als letztes.... und dann gewinnt Chadwick Boseman nicht, sondern Anthony Hopkins, der nichtmal anwesend ist. Großartiger Schlussmoment. Hut ab.Großartig gespielt, trotzdem bin ich entsetzt. Ich sage nie wieder, dass es keine Überraschung gibt. #Oscars2021 Hauptdarsteller: Anthony Hopkins (The Father) Mein Tipp: Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)Ja Anthony Hopkins Leistung in The Father war gut aber wieso nominiert man Chadwick Boseman und gibt ihm dann keinen Oscar mal abgesehen von der Fallhöhe die aufbegebaut wird während der Verleihung, solltet man ihm zumindest ein Ehrenoscar verleihen...Matt Brennan: That’s the worst TV ending since “Game of Thrones”Das ist das schlechteste TV-Ende seit "Game of Thrones".Anthony Hopkins wendet sich im Anschluss an die Oscar-Verleihung an seine Fans auf Instagram:„Good Morning. Here I am in my omeland in Whales. And at 83 years of age I did not expect to get this award. Very grateful to the academy. Thank you. And I want to pay tribute to Chadwick Boseman who was taken from us way too early. And again thank you all very much. I really did not expect this. ..”"Guten Morgen. Hier bin ich in meiner Heimat in Wales. Und mit 83 Jahren hatte ich nicht damit gerechnet, diese Auszeichnung zu bekommen. Ich bin der Akademie sehr dankbar. Vielen Dank. Und ich möchte Chadwick Boseman meinen Tribut zollen, der uns viel zu früh genommen wurde. Und nochmals vielen Dank. Das habe ich wirklich nicht erwartet."