von Tibor Martini Die Oscars-Verleihung ist DIE Glamour-Veranstaltung für die Hollywood-Branche, auf dem roten Teppich sieht man nur die feinsten Zwirne, aufregendsten Kleider und nobelsten Kostüme. Nur ein Star machte es anders: Er ging im gebrauchten Smoking zur Verleihung.

Einen Oscar erhält man nicht jeden Tag und selbst die Einladung für das Event ist heißbegehrt. Umso mehr putzen sich die Stars für den besonderen Anlass heraus und tragen nur das exklusivste, was der Kleiderschrank hergibt – selbst, wenn sie nicht einmal nominiert sind.

Academy Awards Von Brendan Fraser bis Jamie Lee Curtis – alle Oscar-Gewinner auf einen Blick 1 von 23 Zurück Weiter 1 von 23 Zurück Weiter Bester Film: "Everything Everywhere All at Once"

Im Bild: Jamie Lee Curtis (h.l.), Ke Huy Quan, James Hong, Jonathan Wang, Michelle Yeoh und Stephanie Hsu, Daniel Kwan (v.l.) und Daniel Scheinert. Mehr

Nur einer der Gewinner hielt davon anscheinend nichts und tauchte zwischen Gucci, Prada und Louis Vuitton im Smoking einer gänzlich unbekannten Marke auf: Daniel Scheinert trug einen Smoking von "Unclaimed Baggage" – zu Deutsch "Nicht abgeholte Ware". Und der Name hält genau das, was er verspricht: Es handelt sich dabei um einen Laden in Alabama, der zurückgelassene Koffer von Fluggesellschaften aufkauft und den Inhalt dann möglichst gewinnbringend an seine Kunden repariert und weiterverkauft oder spendet.

Der Laden von innen © Unclaimed Baggage

Daniel Scheinert gewinnt Oscar und trägt gebrauchten Smoking

Für "Unclaimed Baggage" funktioniert das Geschäft anscheinend gut, der Laden wurde schon 1970 gegründet und bietet seitdem Schnäppchenware für seine Kunden an. Dass darunter auch ein Oscars-Gewinner ist, hätten die Inhaber aber nicht erwartet, wie die Unternehmenschefin Jennifer Kritner der "Washington Post" verrät: "Wir finden das unglaublich!"

Sie ergänzt: "Daniel ist dafür bekannt, seinen Staat zu repräsentieren. Ich glaube, er hat bei einer anderen Veranstaltung ein Alabama Crimson Tide-T-Shirt und einen Tarnponcho getragen, der seinem Großvater gehörte."

Nicht maßgeschneidert: Scheinert mit Oscar und gebrauchtem Smoking © Imago Images

Dass Scheinert mit einem Günstig-Dress über den in diesem Jahr champagnerfarbenen roten Teppich spazierte und seinen Oscar als Regisseur von "Everything Everywhere All at Once" abholte, verriet seine Mutter im Gespräch mit "AL.com", der Frack habe Daniel Scheinert zudem schon seit Jahren gehört und sei nicht extra für die Veranstaltung gekauft worden.

"Unclaimed Baggage"-Chefin Jennifer Kritner witterte sogar ein noch größeres Geschäft und lud auch Becky Scheinert zu einer Shopping-Tour für die Oscars-Verleihung ein. Das habe allerdings nicht geklappt: "Sie war nicht in der Lage, das richtige Kleid für den Anlass zu finden, aber es war wirklich cool, sich mit der Familie über ein so lustiges Thema zu unterhalten", sagte Kritner.

Quellen: "Washington Post", "AL.com"