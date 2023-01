von Julia Mäurer In Los Angeles wurden die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekanntgegeben. Der deutsche Film "Im Westen nichts Neues" darf gleich in mehreren Kategorien hoffen.

Der deutsche Beitrag "Im Westen nichts Neues" von Regisseur Edward Berger ist in der Top-Sparte "Bester Film" für den Oscar nominiert. Das gab die Film-Akademie in Los Angeles am Dienstag bekannt. Gemeinsam mit dem Antikriegsdrama gehen neun weitere Filme in der wichtigsten Kategorie ins Rennen, darunter "Avatar: The Way of Water", "Everything Everywhere All at Once" und "The Fabelmans".

"Im Westen nichts Neues" nach der Buchvorlage von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1929 zeigt das Grauen des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines jungen Soldaten. Die Hauptrolle spielt der Österreicher Felix Kammerer.

Das Werk hat in acht weiteren Kategorien Chancen auf einen Goldjungen. Darunter als "Bester fremdsprachiger Film", für das "Beste adaptierte Drehbuch" sowie für die "Beste Filmmusik". Der deutsche Komponist und Pianist Volker Bertelmann, bekannt unter dem Künstlernamen Hauschka, war bereits 2017 zusammen mit dem US-Kollegen Dustin O'Halloran für den Soundtrack zu dem Film "Lion" für einen Oscar nominiert. Bei der Verleihung gingen sie damals aber leer aus.

Nominierte für "Bester Hauptdarsteller" und "Beste Hauptdarstellerin"

Hoffnungen auf einen Oscar als bester Hauptdarsteller dürfen sich Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal und Bill Nighy machen. Als beste Hauptdarstellerin gehen Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams und Michelle Yeoh ins Rennen.

Bei den Nebendarstellern sind Brendan Gleeson, Brian Tyree Henry, Judd Hirsch, Barry Keoghan und Ke Huy Quan nominiert. Eine Nominierung als beste Nebendarstellerin haben Angela Bassett, Hong Chau, Kerry Condon, Jamie Lee Curtis und Stephanie Hsu erhalten.

Verkündet wurden die Nominierungen von dem britischen Schauspieler Riz Ahmed und seiner US-Kollegin Allison Williams. Die 95. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood ist für den 12. März geplant.