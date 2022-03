Sehen Sie im Video: Will Smith "rächt" seine Frau – und bricht bei Oscars-Dankesrede in Tränen aus.









STORY: Willkommen bei den Oscars. Der Aufreger des Abends in Los Angeles in der Nacht zu Montag war nicht nur die Preisvergabe, sondern auch dieser Auftritt des Schauspielers Will Smith, der dem Moderator Chris Rock ins Gesicht schlug, weil der zuvor einen Witz über die Frau von Will Smith gemacht hatte. Nebenbei gewann Smith an diesem emotionalen Abend auch noch den Oskar als bester Schauspieler für seine Hauptrolle in dem Film »King Richard«, in dem es um das Leben der Tennisspielerinnen Serena und Venus Williams geht. "Meine Aufgabe im Leben ist es, Menschen zu lieben und sie zu schützen." Als Bester Film wurde ausgezeichnet: Coda, eine Tragikomödie. Der Film erzählt von einem Mädchen, das in einer gehörlosen Fischerfamilie aufwächst. Zwei Oscars gingen auch an Deutsche: Der 64-jährige Hans Zimmer erhielt die Auszeichnung für seine Kompositionen im Science-Fiction-Epos „Dune“. Und Gerd Nefzer bekam, ebenfalls für "Dune" einen Oscar in der Kategorie Visuelle Effekte.

