Der Abend begann mit einem Lauf für Alfonso Cuaron und sein mexikanisches Netflix-Drama "Roma": Bester fremdsprachiger Film, beste Kamera, beste Regie - in der Top-Kategorie "Bester Film" hatte dann aber doch ein Überraschungssieger die Nase vorn. "Green Book" setzte sich unter anderem gegen "Roma", "The Favourite" und "Bohemian Rhapsody" durch. Das Biopic über Queen-Frontmann Freddie Mercury gehörte trotzdem zu den großen Gewinnern des Abends mit vier Oscars, unter anderem für den besten Hauptdarsteller, Rami Malek. "Lucy Boynton, Du bist das Herz dieses Films, Du bist unglaublich talentiert und Du hast mein Herz erobert." Der besten Hauptdarstellerin, Olivia Colman aus "The Favourite" schien es fast unangenehm, dass sie ihrer Konkurrentin den Preis weggeschnappt hatte. "Glenn Close, Du bist schon so lange mein Idol, ich wollte nicht, dass es so kommt, ich liebe Dich." Die ebenfalls nominierte Lady Gaga ging in dieser Kategorie leer aus, konnte sich aber über einen Oscar für den Song "Shallow" freuen. Auf der Bühne dargeboten mit ihrem Regisseur und Filmpartner Bradley Cooper. In den Nebenrollen punkteten Mahershala Ali aus "Green Book" und Regina King als Mutter in "If Beale Street Could Talk". Die 91. Academy Awards sind zuende gerockt: Es gab Favoritensieger, Überraschungen und erstmals seit 30 Jahren keinen festen Moderator.