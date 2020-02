In Hollywood sind in der Nacht zum Montag zum 92. Mal die Oscars vergeben worden. Die Gewinner in den 24 Kategorien:

- Bester Film: "Parasite" von Bong Joon Ho

- Regie: Bong Joon Ho für "Parasite"

- Hauptdarsteller: Joaquin Phoenix in "Joker"

- Hauptdarstellerin: Renée Zellweger in "Judy"

- Nebendarstellerin: Laura Dern in "Marriage Story"

- Nebendarsteller: Brad Pitt in "Once Upon a Time in Hollywood"

- Internationaler Film: "Parasite" von Bong Joon Ho

92. Academy Awards: Oscars 2020: Die besten Bilder der Verleihung Fullscreen

- Kamera: Roger Deakins für "1917"

- Original-Drehbuch: Bong Joon Ho und Han Jin Won für "Parasite"

- Adaptiertes Drehbuch: Taika Waititi für "Jojo Rabbit"

- Schnitt: Michael McCusker und Andrew Buckland für "Le Mans 66: Gegen jede Chance"

- Filmmusik: Hildur Gudnadóttir für "Joker"

- Filmsong: "(I'm Gonna) Love Me Again" von Elton John und Bernie Taupin (für "Rocketman")

- Produktionsdesign: Barbara Ling und Nancy Haigh für "Once Upon a Time in Hollywood"

- Tonschnitt: Donald Sylvester für "Le Mans 66 - Gegen jede Chance"

- Tonmischung: Mark Taylor und Stuart Wilson für "1917"

Stylewatch: Mode bei den Oscars 2020: Die Tops und Flops vom roten Teppich Fullscreen

- Visuelle Effekte: Guillaume Rocheron, Greg Butler und Dominic Tuohy für "1917"

- Animationsfilm: "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando" von Josh Cooley

- Animations-Kurzfilm: "Hair Love" von Matthew A. Cherry, Everett Downing Jr. und Bruce W. Smith

- Dokumentarfilm: "American Factory" von Steven Bognar und Julia Reichert

- Dokumentar-Kurzfilm: "Learning to Skateboard in a Warzone (if you're a Girl) von Carol Dysinger

- Make-up/Frisur: Kazu Hiro, Anne Morgan und Vivian Baker für "Bombshell - Das Ende des Schweigens"

- Kostümdesign: Jacqueline Durran für "Little Women"

- Kurzfilm: "The Neighbors' Window" von Marshall Curry