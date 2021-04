Sehen Sie im Video: Diebstahl, Krieg und ungewöhnliche Namensvetter – Angeberwissen für die Oscars.









Nur drei Filme haben es bisher geschafft ganze elf Oscars abzuräumen:





"Ben-Hur", "Titanic" und "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs". Dabei gewinnt Letzterer in allen nominierten Kategorien – ein Rekord.





Erst bei der 82. Verleihung 2010 wird eine Frau für die beste Regie ausgezeichnet. Kathryn Bigelow gewinnt mit "Tödliches Kommando – The Hurt Locker" den begehrten Goldjungen.





Nur zwei Schauspieler werden posthum mit einem Oscar geehrt. 1977 wird Peter Finch als bester Hauptdarsteller für den Film "Network" ausgezeichnet. 2009 erhält Heath Ledger für "The Dark Knight" den Oscar als bester Nebendarsteller. Weitere Schauspieler wurden posthum mit einer Nominierung bedacht.





Die Trophäe besteht aus Metall und ist mit 24-karätigem Gold überzogen. Aufgrund von Metallknappheit während des Zweiten Weltkriegs, bestand der Oscar drei Jahre lang aus Gips. Nach dem Krieg erhielten die Preisträger die richtigen Trophäen.





Regie-Legende Alfred Hitchcock erhält insgesamt fünf Nominierungen für die beste Regie. Ohne Erfolg – der Brite gewinnt keinen Oscar. In diesem Zusammenhang soll er gesagt haben: "Immer die Brautjungfer, niemals die Braut."





Walt Disney gewinnt insgesamt 22 Oscars. Außerdem werden dem Mickey-Maus-Erfinder vier Ehrenoscars verliehen.





Der einzige Oscar, der die Trophäe bisher gewann, ist Oscar Hammerstein II. Er wird gleich zwei Mal in der Kategorie bester Song mit seinem kleinen, goldenen Namensvettern geehrt.





"Der Pate – Teil II" ist die einzige Fortsetzung, die mit einem Oscar als bester Film ausgezeichnet wurde.





Im Jahr 2000 stiehlt eine Gruppe Krimineller 55 Oscar-Trophäen – und das nur wenige Tage vor der Verleihung. 52 Oscars werden kurz darauf im Müll entdeckt und ein weiterer taucht Jahre später bei einer Drogenrazzia auf. Zwei der Trophäen bleiben verschwunden.





Mehr