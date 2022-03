Hollywood-Star Will Smith hat für den großen Aufreger bei der diesjährigen Oscar-Verleihung gesorgt. Der Schauspieler schlug auf der Bühne des Dolby Theatre in Hollywood dem Komiker Chris Rock ins Gesicht, nachdem dieser einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht hatte. Kurz darauf gewann Smith den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in "King Richard".

In seiner Dankesrede versuchte er sich unter Tränen an einer Entschuldigung. "Du musst deine Familie beschützen", sagte er – so wie seine Filmfigur des Richard Williams das mit den Töchtern Venus und Serena gemacht habe. "Die Kunst ahmt das Leben nach. Ich wirke wie der verrückte Vater, so wie sie es über Richard Williams gesagt haben. Aber die Liebe lässt dich verrückte Sachen machen. Ich entschuldige mich bei der Akademie und meinen Mitnominierten." Er hoffe, er werde wieder eingeladen, sagte Smith. Bei Chris Rock entschuldigte er sich nicht.

Oscar 2022: Das sind die wichtigsten Gewinner

Weitere Gewinner des Abends waren Schauspielerin Jessica Chastain als beste Hauptdarstellerin sowie Ariana DeBose als beste Nebendarstellerin. Für eine Überraschung sorgte der Streifen "Coda", der als bester Film ausgezeichnet wurde. Zudem bekam Darsteller Troy Kotsur den Oscar als bester Nebendarsteller.

Oscar-Geschichte schrieb auch Jane Campion. Die Neuseeländerin gewann als erste Frau zum zweiten Mal den Regie-Oscar. Campions Film "The Power of the Dog" hatte zwölf Nominierungen erhalten – doch mehr als der Regie-Oscar war nicht drin.