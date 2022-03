Will Smith entschuldigt sich bei Chris Rock

Nach Oscar-Ohrfeige Will Smith bereut seine Tat und entschuldigt sich öffentlich bei Chris Rock

Der Schauspieler Will Smith entschuldigt sich öffentlich bei Chris Rock, dem er eine Ohrfeige bei der Live-Übertragung der Oscar-Verleihung verpasst hatte.

Ein schwarzes Instagram-Posting mit weißer Schrift und Zeilen, die die Reue des Schauspielers für sein Handeln ausdrücken. Dieses Posting veröffentlichte Will Smith bei Instagram, um sich bei seinem Kollegen, Komiker Chris Rock, zu entschuldigen. Smith hatte ihn auf der Oscar-Bühne angegriffen, nachdem Rock einen Witz auf die Kosten von Smiths Frau wegen ihrer Glatze gemacht hatte, die sie krankheitsbedingt trägt.

"Gewalt in all ihren Formen ist giftig und zerstörerisch", erklärte Smith nun. "Mein Verhalten in der Nacht der Oscar-Verleihung war inakzeptabel und unentschuldbar." Er erklärte weiter: "Witze auf meine Kosten gehören zum Job, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war zu viel für mich und ich habe emotional überreagiert." Jada Pinkett-Smith leidet an kreisrundem Haarausfall.

Will Smith: "In einer Welt der Liebe und Freundlichkeit ist kein Platz für Gewalt"

Kurz nach dem Vorfall war Smith mit dem Oscar für den besten Hauptdarsteller in dem Film "King Richard" ausgezeichnet worden. Schon in der Dankesrede, wenige Minuten nach dem Vorfall, entschuldigte er sich unter Tränen bei den anderen Nominierten und den Organisatoren der Veranstaltung – jedoch nicht bei Chris Rock persönlich. Das holte der 53-Jährige jetzt nach: "Ich möchte mich öffentlich bei dir entschuldigen, Chris. Ich war von der Rolle und ich lag falsch. Es ist mir peinlich und meine Handlungen entsprachen nicht dem Mann, der ich sein möchte. In einer Welt der Liebe und Freundlichkeit ist kein Platz für Gewalt", schreibt er.

Die Veranstalter, die Academy of Motion Pictures and Sciences, hatte eine offizielle Untersuchung des Vorfalls angekündigt: "Die Academy verurteilt die Handlungen von Herrn Smith bei der gestrigen Show", hieß es in einer Mitteilung der Veranstalter vom Montag, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. "Wir haben offiziell eine formelle Untersuchung des Vorfalls begonnen und werden das weitere Verfahren und Konsequenzen prüfen."

Ob Will Smith den gewonnen Oscar behalten darf, ist bisher unklar. Mit aufrichtigen Worten wendet der "King Richard"-Darsteller sich auch noch mal an die Veranstalter und die Zuschauer: "Ich möchte mich auch bei der Academy, den Produzenten der Show, allen Teilnehmern und allen Zuschauern auf der ganzen Welt entschuldigen. Ich möchte mich bei der Familie Williams und meiner "King Richard"-Familie entschuldigen. Ich bedaure zutiefst, dass mein Verhalten die ansonsten wunderschöne Reise für uns alle befleckt hat. Ich arbeite an mir."