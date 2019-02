Zum 91. Mal wird er verliehen: Der Oscar ist der wichtigste Filmpreis der Welt. In diesem Jahr dürfen unter anderem Lady Gaga, Bradley Cooper, Christan Bale und Glenn Close darauf hoffen, den Goldjungen zu gewinnen.

An dieser Stelle finden Sie nach der Verkündung die Gewinner

Die Nominierten für die Oscars 2019

Der beste Film

"Black Panther", "BlacKkKlansman", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite - Intrigen und Irrsinn", "Green Book - Eine besondere Freundschaft", "Roma", "A Star Is Born" und "Vice - Der zweite Mann". Für den Streamingdienst Netflix ist es die erste Oscar-Nominierung in der Kategorie "Bester Film".

Bester Hauptdarsteller

Christian Bale für "Vice - Der zweite Mann", Bradley Cooper für "A Star Is Born", Rami Malek für "Bohemian Rhapsody", Viggo Mortensen für "Green Book - Eine besondere Freundschaft" und Willem Dafoe für "At Eternity's Gate".

Beste Hauptdarstellerin

Yalitza Aparicio "Roma", Melissa McCarthy für "Can You Ever Forgive Me?", Glenn Close für "Die Fraudes Nobelpreisträgers", Olivia Colman für "The Favourite - Intrigen und Irrsinn" und Lady Gaga für "A Star Is Born".

Bester Nebendarsteller

Richard E. Grant für "Can You Ever Forgive Me?", Mahershala Ali für "Green Book - Eine besondere Freundschaft", Adam Driver für "BlacKkKlansman", Sam Elliott für "A Star Is Born" Sam Rockwell für "Vice - Der zweite Mann".

Beste Nebendarstellerin

Marina de Tavira für "Roma", Amy Adams für "Vice - Der zweite Mann", Regina King für "Beale Street", Emma Stone für "The Favourite - Intrigen und Irrsinn" und Rachel Weisz für "The Favourite - Intrigen und Irrsinn".

Beste Regie

Spike Lee für "BlacKkKlansman", Pawel Pawlikowski für "Cold War - Der Breitengrad der Liebe", Giorgos Lanthimos für "The Favourite - Intrigen und Irrsinn", Alfonso Cuarón für "Roma" und Adam McKay für "Vice - Der zweite Mann".

Fremdsprachiger Film

Der deutsche Film "Werk ohne Autor" von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck, "Roma" aus Mexiko, "Capernaum - Stadt der Hoffnung" aus dem Libanon, "Cold War - Der Breitengrad der Liebe" aus Polen und "Shoplifters - Familienbande" aus Japan.

Beste Kamera

"Werk ohne Autor", "Cold War - Der Breitengrad der Liebe", "The Favourite - Intrigen und Irrsinn", "Roma" und "A Star Is Born".

Bestes adaptiertes Drehbuch

"The Ballad of Buster Scruggs", "BlacKkKlansman", "Can You Ever Forgive Me?", "Beale Street", "A Star Is Born".

Bestes Originaldrehbuch

"The Favourite - Intrigen und Irrsinn", "First Reformed", "Green Book - Eine besondere Freundschaft", "Roma", "Vice - Der zweite Mann".

Bester animierter Film

"Die Unglaublichen 2", "Isle of Dogs - Ataris Reise", "Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft", "Chaos im Netz", "Spider-Man: A New Universe".

Bestes Kostümdesign

"The Ballad of Buster Scruggs", "Black Panther", "The Favourite - Intrigen und Irrsinn", "Mary Poppins' Rückkehr", "Maria Stuart, Königin von Schottland".

Beste Filmmusik

"BlacKkKlansman", "Black Panther", "Beale Street", "Isle of Dogs - Ataris Reise", "Mary Poppins' Rückkehr".

Bestes Szenenbild

"Aufbruch zum Mond", "Black Panther", "The Favourite - Intrigen und Irrsinn", "The Favourite - Intrigen und Irrsinn", "Mary Poppins' Rückkehr", "Roma".

Beste visuelle Effekte

"Avengers: Infinity War", "Christopher Robin", "Aufbruch zum Mond", "Ready Player One" und "Solo: A Star Wars Story".