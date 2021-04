Oscar-Stars im Modeaufwind – in L. A. setzt sich vor den großen Preisverleihungen eine ganze Industrie in Bewegung und die dreht sich um Kleider, Make-up, Schuhe und Accessoires der potentiellen Preisträger. So auch bei diesen diesjährigen Oscars – mit diesen Aufsehen erregenden Resultaten auf dem ungewöhnlich stillen und ungewöhnlich pinken roten Teppich. Die nächsten Oscars stehen Anfang 2022 an, dann hoffentlich wieder ganz ohne Abstandsregel und Co. – aber wieder mit ordentlich was zu sehen auf dem roten Teppich.