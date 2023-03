Die malaysische Schauspielerin Michelle Yeoh wurde für ihre Hauptrolle in "Everything Everywhere All at Once" mit dem Oscar ausgezeichnet

von Jens Mühling Für ihre Hauptrolle in "Everything Everywhere All at Once" wurde Michelle Yeoh bei den Academy Awards als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet – als erste Asiatin in knapp hundert Jahren Oscar-Geschichte. Durch die asiatische Medienwelt ging nach der Preisverleihung eine Art kollektiver Jubelschrei.

Eines wollte Michelle Yeoh in ihrer Dankesrede dann doch noch loswerden: "Für all die kleinen Jungen und Mädchen, die aussehen wie ich und die heute abend zuschauen, ist das ein Zeichen der Hoffnung und der Möglichkeiten."

Und ein Zeichen war es in der Tat: Als Yeoh an jenem Abend den Oscar für ihre Hauptrolle in der Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once" entgegennehmen durfte, war sie in der knapp hundertjährigen Geschichte der Academy Awards die erste Schauspielerin asiatischer Herkunft, die mit dem wohl renommiertesten Darstellerpreis der Welt ausgezeichnet wurde.