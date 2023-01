Wer in Hollywood einen Namen hat, ist heute in Beverly Hills zu Gast - dort werden zum 80. Mal die Golden Globes vergeben. Nach massiver Kritik soll dieses Mal ein größerer Fokus auf Diversität liegen.

Großer Starauflauf bei den Golden Globes: In Beverly Hills sind gestern Abend (Ortszeit) kurz vor Beginn der Trophäen-Show viele Prominente im Beverly Hilton Hotel eingetroffen.

Model Heidi Klum, im silberglänzenden Minikleid, brachte Ehemann Tom Kaulitz mit. Margot Robbie erschien in pinker Robe, Jamie Lee Curtis im schwarzen Outfit. Auch James Cameron, Steven Spielberg, Eddie Murphy, Salma Hayek, Hilary Swank und Michelle Yeaoh waren unter den vielen Filmschaffenden, die an Fotografen vorbei flanierten.

Die Globe-Trophäen in 27 Film- und Fernseh-Kategorien vom Verband der Auslandspresse (HFPA) werden zum 80. Mal verliehen. Der Sender NBC will die Gala wieder live ausstrahlen.

Im vorigen Januar hatte NBC die traditionelle TV-Übertragung abgesagt. Nominierte blieben der Veranstaltung fern, an der normaler Weise zahlreiche Stars teilnehmen. Die Namen der Gewinner wurden nur über die Social-Media-Accounts des HFPA-Verbands verkündet. Grund dafür war unter anderem massive Kritik an dem Verband wegen Mangel an Diversität. Im Rahmen einer Umstrukturierung ist der Pool von Globe-Juroren nun größer und vielfältiger geworden.