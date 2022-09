von Carsten Heidböhmer Das Vereinigte Königreich trauert um die Queen. Ein ganz spezieller Untertan verabschiedete sich auf Twitter von der verstorbenen Monarchin: der Bär Paddington.

Was für ein Leben, was für eine Regentschaft: Mehr als 70 Jahre saß Queen Elizabeth II. auf dem Thron. Die meisten Briten haben keine Zeit ohne sie als Königin erlebt. Es ist für das Land wahrlich eine Zäsur.

Unzählige Landsleute haben sich in den sozialen Medien von ihrer Queen verabschiedet. Ein letzter Gruß war besonders rührend: Er kam von keinem menschlichen Untertan - sondern von einem zotteligen Tier. Paddington, der braune Bär mit blauem Dufflecoat und rotem Hut hat sich auf Twitter bei Elizabeth II. bedankt. "Thank you Ma'am, for everything", teilte der offizielle Twitteraccount Paddingtons mit.

Paddington ist eine populäre Kinderbuchfigur, die der Autor Michael Bond 1958 kreiert hat und die weltweit in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurde. Der Name stammt von dem gleichnamigen Bahnhof in London. Die Buchreihe wurde weltweit in über 40 Sprachen übersetzt und mehr als 35 Millionen Mal verkauft. Sehr erfolgreich waren auch die zwei Spielfilme, die 2014 und 2017 in die Kinos kamen. Paddington tritt darin als computeranimierte Figur neben echten Schauspielern wie Ben Whishaw, Hugh Bonneville und Sally Hawkins auf.

Paddington und die Queen sind sich persönlich sogar einmal begegnet. Anlässlich ihres Platin-Thronjubiläums besuchte sie der Bär in ihrem Zuhause im Buckingham Palast und trank eine Tasse Tee. Dabei entstand auch das obige Foto. Elizabeth II. lächelt darauf selig - sie hat vermutlich schon unangenehmere Gäste bei sich empfangen müssen.

Paddington bei der Queen

In dem bei diesem Treffen entstandenen Clip lüftet die Queen auch endlich das Geheimnis, was sich in ihrer berühmten Handtasche befindet - ein Marmeladen-Sandwich. Das habe sie immer für Notfälle dabei.

Paddington hat natürlich auch ein Sandwich am Start, er trägt es unter dem Hut. Das wird er künftig jedoch allein essen müssen, ohne die Queen. Und das ist nur eine der vielen traurigen Folgen dieses Tages.

Darum werden wohl auch Millionen Paddington-Fans in aller Welt mit einstimmen können: "Danke für alles!"