von Gerrit-Freya Klebe Für dieses Harry-Potter-Quiz brauchen Sie fundiertes Wissen über den Zauberlehrling und seine Freunde. Oder aber einen kraftvollen Verwechslungszauber, um das Quiztool auszutricksen.

Harry, Harry, Harry. Man muss ihn einfach mögen, diesen Zauberschüler. In Band 1 "Harry Potter und der Stein der Weisen" beschreibt Autorin Joanne K. Rowling Harry Potters Leben bei Familie Dursley. Als Baby wurde er vor ihre Tür gelegt, seine Eltern wurden, wie er erst später erfährt, von Lord Voldemort umgebracht. Sein Zimmer bei den Dursleys ist der Schrank unter der Treppe. An seinem elften Geburtstag bekommt er einen Brief aus Hogwarts. Harry erfährt, dass er ein Zauberer ist und dass seine Eltern schon vor ihm welche waren. Eine magische Zeit beginnt. Er lernt seine neuen besten Freunde Ron Weasley und Hermine Granger kennen, er betritt zum ersten Mal die Winkelgasse, fährt mit dem Hogwarts-Express und lernt Professor Dumbledore kennen. In Hogwarts schickt ihn der sprechende Hut nach Gryffindor.

Die Treppen dort wechseln gern ihre Richtung, Süßigkeiten können entweder weghüpfen (wie etwa die Schokofrösche) oder nach Popel oder Spinat schmecken (wie Bertie Botts Bohnen). Die Gemälde sprechen und um in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum zu kommen, muss sich Harry ständig neue Passwörter merken. Und dann wird er noch unerwartet Sucher im Quidditch-Team und fängt seinen ersten Goldenen Schnatz.

"Harry Potter und der Stein der Weisen": Eine magische Zeit

Doch immer wieder geschehen auch seltsame Dinge. Was etwa hat es mit Professor Quirrells Turban auf sich? Was ist das Geheimnis von Fluffy und warum mag er Musik so gerne? Warum ist Professor Snape so gemein? Wer ist Draco Malfoy wirklich und warum war seine ganze Familie im Haus Slytherin?

Verfilmt wurde das Buch schließlich im Jahr 2001. Harry Potter wird gespielt von Daniel Radcliffe. Auch Emma Watson (als Hermine) und Rupert Grint (als Ron) werden als Kinderstars berühmt. Sie bekommen Fans aus aller Welt. Und vielleicht fragen sich einige: Schmecken Bertie Botts Bohnen manchmal nach Sehnsucht?