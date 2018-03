Sie ist die Enkelin von ihm: Elvis Presley. Doch in die Fußstapfen ihres berühmten Großvaters tritt sie nicht. Zum Glück. Denn Riley Keough hat eine andere Leidenschaft: Die Schauspielerei. Und darin ist sie nicht nur sehr erfolgreich, sie macht dabei auch eine fantastische Figur. Jetzt sorgt sie mit ihrem neuen Film für Wirbel: In „Welcome The Stranger“ zeigt sich die 28-Jährige komplett nackt. Inklusive heißer Sexszene. Oh la la. Doch Keough hat mehr zu bieten als nackte Tatsachen. Denn die Enkelin des King schaffte das, was ihrem Opa verwehrt blieb, die Anerkennung als ernstzunehmende Schauspielerin. Von „Mad Max: Fury Road“ bis „Magic Mike“, die Liste ihrer Filmrollen ist lang und jetzt spielt sie in dem Mysterystreifen „Welcome The Stranger“ die Freundin des Protagonisten Ethan, dargestellt von Caleb Landry Jones. Dass es zwischen ihnen sexuell richtig zur Sache geht, dürfte nicht nur Rileys männliche Fans freuen.

Der Film ist im Internet als Download verfügbar.