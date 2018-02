Der deutsche Schauspieler und Musiker Rolf-Dieter Zacher ist tot. Wie das Westfalen-Blatt aus dem Umfeld der Familie erfuhr, starb Zacher am Samstagmorgen im Alter von 76 Jahren in einem Hamburger Pflegeheim. Dort lebte er seit etwa einem Jahr. Zachers Lebensgefährtin Carola Blendermann bestätigte der DPA die Todesnachricht. Er sei "friedlich gestorben".



Zacher hat in mehr als 200 deutschen Fernsehfilmen und Serien gespielt. Mit der Rolle des Kleinganoven "Henry" in "Endstation Freiheit" (1980) wurde der gebürtige Berliner einem größeren Publikum bekannt und erhielt für diesen Film zwei Jahre später den Bundesfilmpreis in Gold. 2009 wirkte Zacher in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" mit. Er war Synchronsprecher für Robert de Niro und Nicolas Cage.

Zacher betätigte sich auch musikalisch, sang unter anderem in einer Rockband und einem Musical über die Punkrock-Gruppe Ramones. 2008 brachte er eine eigene CD mit dem Titel "Latest Hits" heraus, 2011 das Album "Danebenleben". 2016 war Zacher Teilnehmer des RTL-Dschungelcamps, verließ die TV-Show aber schon nach acht Tagen wieder aus gesundheitlichen Gründen.

Rolf Zacher, ein wildes Leben

Hinter Zacher liegt das, was man ein bewegtes Leben nennt. Geboren und aufgewachsen in Berlin, wurde er auf der Straße als Schauspieler entdeckt. Der gelernte Konditor arbeitete in einem Lokal von Rolf Eden als Tänzer und absolvierte eine Schauspielausbildung an der Schauspielschule "Der Kreis". 1966 hatte er einen folgenschweren Unfall mit seinem Porsche: Gegen die anhaltenden Rückenschmerzen nahm er zunächst Morphium, dann Heroin und war viele Jahre heroinsüchtig bis er den Entzug schaffte. In dieser Zeit wurde er mehrfach wegen Drogenbesitz und anderer Delikte verhaftet und verbrachte insgesamt zwei Jahre im Gefängnis.



Rolf Zacher hinterlässt Tochter Anna, 45 Jahre, die aus seiner kurzen Ehe mit Gisela Schmidt (später Getty) stammt.