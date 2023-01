von Tibor Martini Ryan Gosling arbeitet aktuell an einem neuen Film, der im März 2024 in die Kinos kommen soll. Erste Einblicke zeigen: Es wird spektakulär.

Momentan filmt Hollywood-Star Ryan Gosling gerade seinen neuen Film in Australien: "The Fall Guy" soll die Geschichte der 80er-Jahre-Serie "Ein Colt für alle Fälle" weiterdrehen, Gosling spielt in dem Film einen in die Jahre gekommenen Stuntman.

Wer die Originalserie kennt, wird sich schon denken können: Auch im Film geht es zur Sache, Stunts und Action beherrschen das Geschehen. Einen ersten Einblick davon verschaffen nun Filmaufnahmen eines Zugfahrers, der durch Zufall die Dreharbeiten im Herzen von Sydney beobachtete.

Dort hatte das Team um Ryan Gosling diese Woche die berühmte "Harbour Bridge" für ihre Dreharbeiten komplett gesperrt – die parallel verlaufende Zugstrecke war allerdings weiter frei zugänglich. Eine perfekte Lage, um die Dreharbeiten für "The Fall Guy" aus nächster Nähe beobachten zu können.

Die "Harbour Bridge" mit Oper in Sydney. © Imago Images

Die Aufnahmen eines Passagiers aus dem Zug zeigen auch, warum die Brücke für den normalen Autoverkehr gesperrt wurde: Gosling surft dort auf dem Ende eines Müllcontainers surft und wird mitsamt dem Container über die Brücke geschleift. In den Filmaufnahmen klammert sich Gosling an einer Schaufel fest, unter ihm stieben Funken auf der Straße. Gosling wird dabei nur von dünnen Seilen an einem Kran festgehalten.

Der Premierminister von New South Wales zeigte sich für die Unterbrechung des normalen Alltags in der Metropole übrigens verständnisvoll: "Ich verstehe, dass die geschlossene Brücke heute für viele Leute eine Unannehmlichkeit war, aber gleichzeitig war es auch ein toller Erfolg: Es gab etliche Filmszenen in unserem großartigen Bundesland." Wie die Szenen im fertigen Film aussehen, können Gosling-Fans ab März 2024 im Kino feststellen.