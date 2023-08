In "The Blind Side" spielte sie seine Mutter: So reagiert Sandra Bullock auf die Vorwürfe von Michael Oher

Anschuldigungen gegen Familie In "The Blind Side" spielte sie seine Mutter: So reagiert Sandra Bullock auf die Vorwürfe von Michael Oher

von Eugen Epp Für ihre Rolle im Film "The Blind Side" über das Football-Talent Michael Oher bekam Sandra Bullock einen Oscar. Jetzt aber bekommt die Märchenstory Risse – was Bullock sehr traurig macht.

Das Sport-Melodram "The Blind Side" bewegte Millionen Zuschauer: Es zeigt die Geschichte des Football-Talents Michael Oher, das in ärmlichen Verhältnissen aufwächst und dann von einer wohlhabenden Familie aufgenommen wird. Mit ihrer Unterstützung schafft es Oher bis zum Profi. Dahinter steckt eine wahre Geschichte, Oher gewann sogar den Super Bowl.

Doch aus dem Hollywood-Märchen ist mittlerweile eine Schlammschlacht geworden. Der ehemalige NFL-Profi erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Pflegeeltern Leigh Anne und Sean Tuohy und geht gerichtlich gegen sie vor: Sie sollen ihn in Wirklichkeit nie adoptiert, sondern lediglich die Vormundschaft für ihn übernommen haben. Das gab ihnen das Recht, für ihn Verträge abzuschließen. Auf diese Weise hätte sich die Familie an seiner Geschichte – insbesondere der extrem erfolgreichen Verfilmung – bereichert.

"The Blind Side": Sandra Bullock ist "untröstlich" über die Entwicklungen

Die Rolle der Mutter in "The Blind Side" übernahm Sandra Bullock, dafür wurde sie sogar mit einem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Die Vorwürfe von Michael Oher lassen auch die Schauspielerin nicht kalt. Sie sei "untröstlich" angesichts der jüngsten Entwicklungen, zitiert die britische "Daily Mail" einen Insider. "Sie hasst es, dass so eine wundervolle Geschichte, ein spektakulärer Film und eine spektakuläre Zeit in ihrem Leben nun negativ behaftet ist."

Durch Ohers Vorwürfe bekomme die in dem Film dargestellte Geschichte einen Makel: "Jetzt wollen die Leute den Film nicht mehr sehen, und wenn sie es tun, werden sie ganz anders darauf reagieren als ursprünglich beabsichtigt war", so die Quelle. Bullock erlebt gerade ohnehin eine schwierige Zeit: Ihr langjähriger Partner Bryan Randall ist vor kurzem an ALS verstorben. Im Netz werden bereits Forderungen laut, die 59-Jährige solle ihren Oscar für den 2009 veröffentlichten Film zurückgeben – von Fans, die offensichtlich nicht zwischen der Realität und der filmischen Darstellung unterscheiden können.

Schlammschlacht zwischen Michael Oher und seiner Pflegefamilie

Quinton Aaron, der in "The Blind Side" den jungen Michael Oher verkörperte, hält diese Forderungen für Unsinn. "Eine solche Aussage macht keinen Sinn. Sandra Bullock hat mit der wahren Geschichte, die wir gerade lesen, nichts zu tun", sagte er dem US-Promiportal "TMZ". Ihre schauspielerische Leistung "sollte nicht durch etwas getrübt werden, das nichts mit ihr zu tun hat".

Michael Oher hat eine Zivilklage gegen das Ehepaar Tuohy eingereicht. Das Paar wehrt sich gegen die Vorwürfe und behauptet, Oher habe versucht, 15 Millionen Dollar von der Familie zu erpressen, damit er die Geschichte nicht öffentlich mache.

Quellen: "Daily Mail" / "TMZ" / AP