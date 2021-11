Der britische Schauspieler und Choreograpf Lionel Blair ist verstorben. Zuletzt hatte er die die Quiz-Show "Name that Tune" moderiert.

Der englische Schauspieler und Fernsehmoderator Lionel Blair ist nach Medienberichten im Alter von 92 Jahren gestorben. Das meldeten die Agentur PA und der Sender BBC am Donnerstagabend unter Berufung auf den Agenten Blairs. In einer fast 70 Jahre langen Karriere war Blair in einer Reihe von Filmen aufgetreten, darunter "A Hard Day's Night" mit den Beatles. Daneben trat er auch als Stepptänzer auf und arbeitete als Choreograph. Zuletzt moderierte er im Fernsehen die Quiz-Show "Name That Tune".

Bekannt war Blair zuletzt vor allem als Teamkapitän in der Spielshow "Give Us A Clue". Zudem spielte er in den letzten Jahren in Ricky Gervais "Extras" und trat auch bei "Celebrity Big Brother" auf.

Geboren 1928 in Kanada, zog er als kleiner Junge nach Großbritannien, wo er zunächst während des Zweiten Weltkriegs in Luftschutzkellern auftrat.

70-jährige Schauspielkarriere

Mit 14 Jahren trat Lionel Blair mit seiner älteren Schwester Joyce Blair in Musicalproduktionen auf. Bekannt wurde der Schauspieler aber vor allem für seine autodidaktischen Künste. Im Beatles-Film "A hard Day's Night" übernahm er die Rolle eines Choreographen. Auch im Fernsehen trat er auf, zunächst in Programmen wie der "Tommy Cooper Hour" und der "Jimmy Tarbuck Show". Ende der 1970er Jahre wurde er Juror bei der Talentshow "New Faces".

Sein Freund Christopher Biggins, ebenfalls Schauspieler und zudem Moderator, nannte Blair "den wunderbarsten (Mann), freundlich, lustig, ein echter Lebensspender. Seine Energie war außergewöhnlich."

