Kommt Samantha Jones zurück zu "Sex and the City"? Auf die Frage gab es lange Zeit nur eine Antwort: Nein. Das soll sich jetzt laut Insidern geändert haben.

Die Wiederauflage der Erfolgsserie "Sex and the City" ist mit der ersten Staffel von "And Just Like That" mehr als gelungen. In der zweiten Staffel der HBO-Serie erwartet die Fans nun eine Überraschung: Samantha Jones kommt zurück. Das bestätigte der Sender HBO nun auf Instagram, nachdem zuerst das Branchenmagazin "Variety" darüber berichtet hatte. HBO schrieb unter den Beitrag: "Das Geheimnis ist gelüftet."

Demnach wird die Schauspielerin Kim Cattrall im Finale der zweiten Staffel zu sehen sein – allerdings nur in einer einzigen Szene, in der sie als Samantha mit Carrie Bradshaw telefonieren soll. Beide haben sich während der Dreharbeiten für diese Szene nicht im selben Raum befunden, wie das Magazin schreibt, eine weitere Fortsetzung der Figur soll es zudem nicht geben.

Kim Cattrall hat mit Samantha Jones abgeschlossen

Trotzdem überrascht das Mini-Comeback von Cattrall. Die Schauspielerin hatte bereits im Jahr 2016 gesagt, dass sie mit ihrer Rolle als Samantha Jones abgeschlossen habe. In einem Interview sagte sie damals, das Drehbuch für die Fortsetzung werde der Rolle nicht gerecht. Das führte zu einem Zerwürfnis mit Sarah Jessica Parker und ihren anderen "Sex and the City"-Kolleginnen.

Mit einem Comeback hat seitdem niemand gerechnet. Im August wird Samantha Jones nun aber vermutlich wirklich das letzte Mal im "Sex and the City"-Universum auftreten. Die neue Staffel startet am 22. Juni 2023.