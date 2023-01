"Thor", 2011, "Marvel’s The Avengers", 2012, "Avengers: Age of Ultron", 2015, "The First Avenger: Civil War", 2016, "Avengers: Endgame", 2019

Die Rolle, die ihn vor allem bei einem jüngeren Publikum bekannt machte: In der "Avengers"-Reihe, einer Comicverfilmung, spielt Renner jedes Mal den Bogenschützen Hawkeye, auch bekannt als Clint Barton. Hawkeye hat sehr gute Augen, kann gut zielen und seine Pfeile haben alle eine unterschiedliche Wirkung. So gehören etwa Elektroschocks und Explosionen zu seinem Repertoire.

Wer die Filme noch nicht kennt, kann das bei Disney+ nachholen. Dort sind sie im Abo enthalten.

