Der US-amerikanische Comic-Autor Stan Lee ist tot. Lee wurde 1922 als Sohn jüdischer Einwanderer in New York geboren. Mit 17 Jahren fing er als Laufbursche bei dem Comic-Verlag Timely Comics an, aus dem später der Marvel-Verlag hervorgehen sollte. Dort schrieb er zunächst Wild-West- und Liebesgeschichten, bevor er den Auftrag erhielt, ein Team von Superhelden zu entwickeln. Das Resultat waren die Fantastischen Vier, später kamen Spider-Man, die X-Men, Doctor Strange und der unglaubliche Hulk hinzu. Die Comics wurden in Dutzende Sprachen übersetzt und begeisterten Millionen von Lesern auf der ganzen Welt. Auf den Erfolg baute auch Hollywood auf, das viele Geschichten erfolgreich verfilmte. Für sein Lebenswerk bekam Lee 2008 die National Medal of Arts, die höchste Auszeichnung der US-Regierung für amerikanische Künstler. Stan Lee, der eigentlich Stanley Martin Lieber hieß, wurde 95 Jahre alt.